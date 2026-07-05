En qué sede jugaría México los Cuartos de Final del Mundial 2026 si vence a Inglaterra

La Selección Mexicana de Futbol afrontará uno de los partidos más importantes de su historia reciente en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El equipo dirigido por Javier Aguirre mide sus fuerzas contra el seleccionado de Inglaterra en el Estadio Ciudad de México, por un boleto a cuartos de final de la justa mundialista. En caso de avanzar, el conjunto mexicano saldría por primera vez del país para disputar el choque eliminatorio en la próxima ronda.

Es de público conocimiento que la FIFA asignó originalmente un total de trece compromisos para disputarse en territorio mexicano durante esta edición del certamen, por lo tanto el enfrentamiento contra el conjunto europeo marcará de forma definitiva la despedida de las sedes locales en este campeonato ya que ninguno de los partidos posteriores de las rondas de eliminación directa se programó en territorio mexicano.

Debido a esto, en caso de que el equipo mexicano logre la victoria frente a la escuadra de Inglaterra, el camino del torneo cambiará de ubicación geográfica de manera inmediata y llevaría a la Selección Mexicana a disputar un posible cruce en cuartos ante el ganador de Brasil vs Noruega , en el Estadio Miami el próximo sábado 11 de julio.

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El conjunto dirigido por Javier Aguirre llega motivado al duelo contra Inglaterra tras dejar en el camino a Ecuador en la ronda de dieciseisavos de final, con una contundente victoria por dos tantos contra cero, gracias a los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. Además, cuentan con la gran presencia de la afición mexicana en los Estadios que ha servido de motivación para los jugadores del combinado nacional, algo que hoy también estará presente y será un factor clave.

Con todos estos condimentos y teniendo claro el camino en caso de avanzar, México buscará seguir haciendo historia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.