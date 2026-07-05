Didier Deschamps responde a los memes de “Mbappé dictador": “Kylian siempre ha sido...”

La clasificación de la selección de Francia a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ dejó mucha tela para cortar. El equipo dirigido por Didier Deschamps logró avanzar de ronda tras derrotar a Paraguay por uno a cero en un partido muy cerrado. Sin embargo, el foco de la conferencia de prensa posterior al encuentro se desvió rápidamente hacia los memes que hacen en redes sociales sobre Kylian Mbappé y el estratega francés se refirió al tema.

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Los periodistas consultaron al entrenador sobre un fenómeno viral que creció con fuerza en las últimas semanas y que involucra directamente al capitán de la escuadra nacional. En las plataformas digitales se multiplicaron los videos y montajes realizados con inteligencia artificial que retratan a la estrella del Real Madrid como un líder autoritario.

Esta tendencia, bautizada por los usuarios como el meme del "Dictador Mbappé", cobró un gran impulso debido a ciertas actitudes y gestos del delantero durante el torneo y Deschamps no le esquivó al tema “Ustedes hacen que Kylian Mbappé parezca un dictador… la realidad es la opuesta. Su imagen pública no refleja la realidad en absoluto. Kylian siempre ha sido maduro y todo el equipo lo sigue”.

Además, el estratega tuvo palabras de elogio para su capitán "Estoy tan feliz de tener a Kylian como capitán. Siempre que habla dentro y fuera del campo, representa a todo el grupo”.

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Con estas palabras en la conferencia de prensa post triunfo, el seleccionador buscó normalizar la figura de su principal referente futbolístico ante la opinión pública. La victoria obtenida frente al conjunto paraguayo gracias a un gol de penalti del propio Mbappé sirvió como el escenario ideal para respaldar su liderazgo y el cuerpo técnico ratificó que la relación interna es óptima y que el futbolista ejerce una capitanía constructiva que beneficia al plantel.

Ahora, el próximo desafío para el combinado europeo será el partido ante Marruecos por los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en el Estadio Boston.