La regla que OBLIGARÍA a Cruz Azul a hacer cambios en su XI ante el América

Cruz Azul continúa con su preparación de cara al duelo más importante que tendrá en la temporada regular, pues será este fin de semana cuando enfrente al Club América en una edición más del Clásico Joven, el cual es considerado uno de los mejores partidos que hay en México.

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Será este sábado cuando Cruz Azul regrese a la cancha del Estadio Banorte para recibir al Club América en un duelo programado para las 9 de la noche. Sin embargo, una regla impuesta por la Liga BBVA MX podría obligar a Joel Huiqui a hacer cambios en su parado táctico.

¿Qué cambios podría hacer Joel Huiqui en su XI para enfrentar al América?

Como sabes, una de las reglas principales impuestas por la Liga BBVA MX indica que todos los equipos deben otorgarle al menos 1,170 minutos a los jóvenes en el campo. Esta regla, de cierta forma, podría condicionar el XI que Cruz Azul tiene en mente para el Clásico Joven.

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Primeros minutos de Alan Mozo con estos colores. 💙 pic.twitter.com/uScHx9dP3F — CRUZ AZUL (@CruzAzul) September 8, 2026

Bajo este contexto, vale decir que Cruz Azul ya suma un total de 557 minutos en la regla de menores, por lo que le restan 613 minutos para cumplir con esta normal, lo cual sugiere un promedio mayor a los 61 minutos por juego si no quiere perder 3 puntos al final de la temporada regular.

Cabe mencionar que, para este compromiso, Cruz Azul ya tendrá plantel completo salvo las bajas de los juveniles Amaury Morales y Christian Jiménez. Sin embargo, no se descarta que Huiqui le dé oportunidad a otros jóvenes a fin de alcanzar cada vez más minutos en esta regla de la Liga BBVA MX.

¿Qué jugadores de Cruz Azul le dan minutos a la regla de menores?

Luka Romero es uno de los jugadores más consolidados que le brindan minutos a Cruz Azul en la regla de menores, por lo que todo indica que podría ser titular en el Clásico Joven ante el América. Así como él, aparecen otros ejemplos como Jorge Rodarte, Rogelio González, Javier Suárez, Emiliano Castañeda e Iván Silva.