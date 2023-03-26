El ocho veces Pro Bowl y campeón en el Super Bowl XLVIII Bobby Wagner regresa al equipo de Seattle Seahawks para jugar la temporada de la NFL 2023.

El exlinebacker de Los Ángeles Rams de 32 años firmó un contrato de 7 millones de dólares por un año.

“Feliz de estar de vuelta en los Seahawks”, fue el mensaje que compartió que el jugador que con los Rams comenzó los 17 encuentros de la pasada campaña; realizó 140 tackleadas, 10 presiones al quarterback, 6 capturas y 2 intercepciones.

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Bobby Wagner llegó a los Seahawks en el Draft 2012 a través de la segunda ronda jugando con el equipo de la costa oeste por 10 temporadas donde llegó a dos Super Bowls. Uno ante los Denver Broncos donde lo ganó por marcador de 43-8 (XLVIII) y formó parte del que cayó en el XLIX contra los New England Patriots por 28-24.

Seattle Seahawks refuerza su defensiva en la agencia libre

El linebackers regresa a su equipo de sus amores para reforzar a una defensiva que este mercado de agencia libre contrato a las alas Dre’Mont Jones y Jarran Reed, el profundo Julian Love, un joven de 25 años sobre el que se tienen altas espectativas, y el apoyador Devin Bush.

En 11 temporadas en la NFL (10 con Seattle y una con los Rams) presume 1,523 tackleadas, 29.5 capturas de quarterback, 13 intercepciones; ha recuperado 9 balones sueltos y provocado 6 más; acumula 6 anotaciones.

Los Seattle Seahawks terminaron la temporada anterior con una marca de nueve ganados y ocho perdidos para culminar en la segunda posición de la División Oeste de la Conferencia Nacional.

En los playoffs se enfrentó a los San Francisco 49ers perdiendo por marcador de 23 - 41.

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También este día los Denver Broncos se arreglaron con el liniero ofensivo Kyle Fuller, ex de los Seattle Seahawks.

La campaña anterior Fuller vio acción en 51 jugadas ofensivas y 79 en equipos especiales.