OFICIAL: Perros robots vigilarán el Estadio Monterrey en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Rumbo a la Copa del Mundo de la FIFA, se presentó la nueva División K9-X, integrada por cuatro perros robots tácticos que se utilizarán en vigilancia y atención de situaciones de riesgo en el Estadio Monterrey y sus alrededores. La inversión reportada para esta unidad fue de aproximadamente 2.5 millones de pesos, como parte de la estrategia de modernización en materia de seguridad rumbo a eventos de gran escala.

Los dispositivos cuentan con cámaras de alta definición, visión nocturna, sensores térmicos, bocinas y micrófonos que permiten interacción a distancia. Durante la demostración se mostró que pueden emitir órdenes a un sospechoso armado, lo que permite a los agentes actuar sin exponerse directamente, también tienen capacidad para subir escaleras y desplazarse en terrenos complejos o zonas confinadas.

La presentación se realizó previo a un partido internacional de Rayados en la Concacaf Champions Cup 2026, y forma parte del plan permanente de seguridad que se implementará de cara al Mundial 2026, en cumplimiento de protocolos solicitados por FIFA. Este esquema contempla además drones de vigilancia y la modernización del sistema de vigilancia como parte de las nuevas innovaciones tecnológicas para el Mundial.

¿Qué partidos de repechaje y de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se jugarán en Monterrey?

Monterrey será sede en 2026 tanto de partidos del Repechaje Intercontinental en marzo como de encuentros de la Copa del Mundo en junio. El 26 de marzo se jugará la semifinal Bolivia vs Surinam y el 31 de marzo la final entre Irak y el ganador de esa llave por un boleto al Mundial.

En la fase de grupos del torneo se disputarán los partidos Túnez vs ganador del repechaje UEFA el 14 de junio, Túnez vs Japón el 20 de junio y Sudáfrica vs Corea del Sur el 24 de junio.

El 29 de junio el estadio recibirá un duelo de dieciseisavos de final entre el primer lugar del Grupo F y el segundo del Grupo C.

