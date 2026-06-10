Reporteros de Corea del Sur olvidaron apagar micrófono y criticaron al crack que NO hizo el servicio militar

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya comenzó y una de las selecciones que jugarán en México viven momentos de tensión fuera del campo de juego. En las últimas horas se viralizó una situación inesperada que involucró a periodistas, un micrófono abierto y fuertes comentarios sobre una de las máximas figuras de Corea del Sur.

Todo ocurrió durante la concentración de Corea del Sur en Guadalajara. El protagonista fue Son Heung-min, capitán de la República de Corea, uno de los rivales de México en la fiesta máxima. Sus compañeros ni siquiera estaban en el centro de la polémica cuando una conversación privada quedó expuesta de manera accidental.

|REUTERS

Son Heung-min fue criticado por periodistas de Corea del Sur

De acuerdo con reportes difundidos durante la concentración surcoreana, varios periodistas fueron captados mientras cuestionaban a Son por no haber realizado el servicio militar completo que exige la legislación de su país.

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Según la grabación, los comunicadores hicieron comentarios relacionados con la breve duración del entrenamiento militar que completó el delantero. La situación provocó un llamado de atención por parte del departamento de prensa de la selección. "¿Por qué el capitán Son corre como si fuera líder de un pelotón militar? Piensa que está en el servicio militar y ni siquiera hizo el servicio completo", se escucha.

🚨🇰🇷 | A los reporteros coreanos se les olvidó apagar el micrófono y fueron grabados criticando a Son por no haber completado el servicio militar.



En Corea el servicio militar dura casi 2 años, pero Son solo hizo 3 semanas de básico tras ganar el oro en los Asiáticos 2018. 😳 pic.twitter.com/ewwN0fB7Qq — Sergio 🇫🇷 (@Seergiot3ck) June 9, 2026

La polémica por el servicio militar de Son Heung-min

La controversia no es nueva en Corea del Sur. Desde hace varios años existe debate alrededor de la excepción que recibió el futbolista tras conquistar la medalla de oro en los Juegos Asiáticos de 2018. La legislación surcoreana contempla beneficios especiales para deportistas que obtienen logros internacionales considerados de relevancia nacional.

Gracias a ese triunfo en los Juegos Asiáticos, el delantero con pasado en Tottenham evitó cumplir el servicio militar tradicional y únicamente realizó un entrenamiento básico de tres semanas con las fuerzas armadas.

El surcoreano es el tercer jugador con mayor valor en el mercado.|@hm_son7

Los números de Son Heung-min antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

A sus 33 años, Son Heung-min llega como la principal figura de Corea del Sur para la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El delantero acumula más de 130 partidos internacionales con su selección y supera los 50 goles con el combinado nacional.

Cabe destacar que Corea del Sur es una de las selecciones que enfrentará a México en el Grupo A. El partido será este jueves 18 de junio a las 19:00 (tiempo del Centro de México) en el Estadio Guadalajara.