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Fútbol

Ellos representarán a México en el Abierto Sudamericano Amateur

México tendrá representación en el Abierto Sudamericano Amateur, el torneo de mayor nivel en la región según el coach del cuerpo técnico nacional, José López.

Golfistas mexicanos Abierto Sudamericano Amateur

Escrito por: Azteca Deportes

Los golfistas mexicanos María Fernanda Martínez, María José Martínez y Alejandro Fierro, representarán a la Federación Mexicana de Golf y a nuestro país en el XVI Abierto Sudamericano Amateur, evento que se celebrará del 12 al 15 de enero en el campo del Quito Tenis y Golf Club.

¿Qué es el Abierto Sudamericano Amateur?

El Abierto Sudamericano Amateur, organizado por la Federación Sudamericana de Golf, la Federación Ecuatoriana de Golf, con apoyo de la R & A, reúne a los mejores golfistas aficionados de la región, de acuerdo al Ranking Mundial Amateur de Golf.

De tal forma, este torneo les brinda a los jugadores: Fogueo y experiencia, así lo mencionó el coach del cuerpo técnico nacional, José López.

“Podemos encontrar un field bastante completo. El fogueo de los mexicanos es muy significativo, aquí tienen una buena línea de comparación para ver cómo está su nivel en cuanto a Latinoamérica; y, de ahí trazar proyecciones y ver cómo podemos trabajar hacia adelante. Es un súper torneo para poder medir a los mexicanos en cuanto a su nivel con el resto de la región”, indicó el coach.

Abierto Sudamericano Amateur

En esta edición del Abierto competirán 92 jugadores, procedentes de 14 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela.

“Es un torneo donde se juntan las mejores y los mejores jugadores de golf latinoamericanos amateur. En Sudamérica no hay un torneo que tenga más nivel que este; de aquí, muchos hombres del field van al LAAC (Latin America Amateur Championship) la siguiente semana, esta es la antesala”, subrayó el coach ‘Pepe’ López.

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Cabe mencionar que, entre los golfistas más destacados que han participado en el Abierto Sudamericano Amateur, están: los mexicanos Isabella Fierro, Ingrid Gutiérrez, María Balcazar, Regina Plasencia, Álvaro Ortiz, Aarón Terrazas, Raúl Pereda; así como, Brooke Henderson (Canadá), Emiliano Grillo (Argentina), Sebastián Muñoz (Colombia), Joaquín Niemann (Chile) y Guillermo ‘Mito’ Pereira (Chile).

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