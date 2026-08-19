México tuvo una participación digna en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, aunque de nueva cuenta se quedó a un paso de avanzar a los cuartos de final, instancia que no disputa desde la justa de 1986. Dentro de los 26 convocados por Javier Aguirre estuvo un extremo que milita en Europa, que después de la justa fue borrado por su equipo, luego de rechazar volver a la Liga BBVA MX.

César "Chino" Huerta es el mexicano que representó al país en la justa veraniega, pero ahora quedó fuera de su equipo, ya que no ha sido convocado en los 3 últimos partidos del Anderlecht. Ello le debe preocupar al canterano de Chivas, ya que prácticamente todo el año no jugó con su club debido a problemas de pubalgia.

De representar a México en el Mundial 2026 a quedar fuera de su equipo en Europa|@cesarh_33

Los partidos que se ha perdido en Europa el mexicano

El "rehecho" en Pumas reportó con el club belga después de formar parte de los 26 convocados para disputar el Mundial 2026. Fue considerado en los primeros juegos, pero en los últimos 3 no ha salido ni a la banca. Entre estos partidos está uno de suma importancia, ya que es competencia europea.



Anderlecht 2-1 RAAL La Louvière (Liga) Anderlecht 4-2 PAOK (Tercera ronda eliminatoria de la Europa League, marcador global). Anderlecht 0-1 SK Bereven (Liga).

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Al momento, el club de César se ubica en la posición 8 de la tabla general con 3 puntos tras 2 jornadas disputadas. Mientras que en la Europa League sigue con vida en busca de colarse a una de las competencias más importantes del viejo continente.

La participación de Huerta con México en el Mundial 2026

"Chino" fue al Mundial 2026, pese a que apenas salía de una lesión complicada de pubalgia que lo dejó fuera de las canchas durante varios meses. El extremo ingresó de cambio en el partido contra Corea del Sur y solo disputó 7 minutos durante toda la justa veraniega.