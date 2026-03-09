¡SIN PIEDAD! La Selección que aplastó a su rival en el Mundial y tuvieron que parar el juego

La Selección de la República Dominicana aplastó 12-1 a la de los Países Bajos en el juego del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol, celebrado en el Loan Depot Park. El duelo fue decretado por la regla de nocaut tras siete entradas, luego de que el conjunto dominicano lograra una ventaja de doble dígito que no permitió la remontada neerlandesa.

Te puede interesar: Así marcha el Grupo B del Clásico Mundial de Beisbol 2026, tras la victoria de México vs Brasil

La ofensiva caribeña exhibió su poder con sus grandes maderos, el partido contó con cuatro jonrones decisivos entre ellos los de Juan Soto y Vladimir Guerrero Jr, además de los bambinazos de Junior Caminero y Austin Wells, que cimentaron la vapuleada y obligaron al cierre temprano del encuentro. La ofensiva dominicana totalizó ocho hits y varias carreras fabricadas con instrumentos de poder y paciencia en el plato.

Randy Arozarena, entregará todo por México en el Clásico Mundial de Beisbol

¿Cómo fue el pitcheo de República Dominicana contra Países Bajos?

En lo monticular, el pitcheo dominicano controló a la alineación europea, limitándola a cinco imparables y manteniendo el dominio con once ponches combinados. La solidez desde la lomita complementó la artillería ofensiva para completar una victoria contundente que refuerza las expectativas sobre la novena caribeña en la fase de grupos.

¿Cuántos asistentes tuvo el República Dominicana contra Países Bajos?

El triunfo, además tuvo impacto en la tabla de su llave, ya que República Dominicana se mantiene invicta en la zona y suma confianza rumbo a los siguientes compromisos, mientras que Países Bajos deberá recomponer su plan de cara a continuar con opciones de clasificación. La victoria fue celebrada por una asistencia que superó los 32,000 espectadores en Miami y dejó imágenes de poder ofensivo que ya son tema de análisis previo a la siguiente jornada.

La jornada dejó a la República Dominicana como una de las candidatas más sólidas del torneo, una mezcla de bateo explosivo y pitcheo efectivo que, de sostenerse, la colocará como rival temible en las instancias decisivas del Clásico Mundial.

Te puede interesar: México vs Estados Unidos: ¿A qué hora es el juego del Clásico Mundial de Beisbol 2026?