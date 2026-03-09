México vs Estados Unidos: ¿A qué hora es el juego del Clásico Mundial de Beisbol 2026?

Este lunes 9 de marzo a las 6:00 PM (hora del centro de México) en el Daikin Park de Houston, Texas, se jugará el esperado duelo entre México y Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 Este enfrentamiento corresponde al tercer juego del Grupo B y enfrenta a dos selecciones invictas.

El Clásico Mundial de Beisbol 2026 ha encendido la pasión de los aficionados desde sus primeras jornadas. México y Estados Unidos llegan a este choque con marca perfecta de 2-0, luego de superar a Gran Bretaña y Brasil en sus respectivos compromisos. El encuentro de hoy no solo definirá al líder del grupo, sino que también marcará el rumbo de ambas novenas hacia la siguiente ronda.

Fecha y hora del partido México vs Estados Unidos del WBC 2026

Fecha: Lunes 9 de marzo de 2026

Hora: 6:00 PM (hora del centro de México)

(hora del centro de México) Lugar: Daikin Park, Houston, Texas

¿Cómo llegan México y Estados Unidos a este juego? Antecedentes y estadísticas

México llega con gran confianza tras una victoria contundente sobre Brasil por 16-0, demostrando poder ofensivo y solidez en el pitcheo.

llega con gran confianza tras una victoria contundente sobre Brasil por 16-0, demostrando poder ofensivo y solidez en el pitcheo. Estados Unidos , por su parte, ha mostrado consistencia y profundidad en su roster, con figuras como Aaron Judge liderando la ofensiva.

, por su parte, ha mostrado consistencia y profundidad en su roster, con figuras como Aaron Judge liderando la ofensiva. Ambos equipos han sido protagonistas en ediciones anteriores del torneo, y este enfrentamiento es considerado uno de los clásicos modernos del beisbol.

TE PUEDE INTERESAR:



¿Cuáles son los jugadores clave a seguir del encuentro entre la Selección Mexicana y Estados Unidos?

Jonathan Aranda (México) : pieza fundamental en la ofensiva mexicana, con capacidad para producir carreras en momentos decisivos.

: pieza fundamental en la ofensiva mexicana, con capacidad para producir carreras en momentos decisivos. Aaron Judge (Estados Unidos): estrella de MLB, su poder al bate representa una amenaza constante para cualquier lanzador rival.

¿Qué es lo que se están jugando? Actualidad del Grupo B de la WBC 2026

Este partido no es solo un choque por el primer puesto del Grupo B, sino también de orgullo nacional.

Para México , una victoria significaría consolidarse como potencia emergente en el beisbol internacional.

, una victoria significaría consolidarse como potencia emergente en el beisbol internacional. Para Estados Unidos, reafirmar su dominio histórico en el torneo y asegurar el liderato del grupo.

El resultado tendrá implicaciones directas en los cruces de la siguiente ronda, donde cada triunfo es vital para avanzar hacia la fase final.

