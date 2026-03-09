México vs Estados Unidos: ¿A qué hora es el juego del Clásico Mundial de Beisbol 2026?
Este lunes 9 de marzo a las 6:00 PM (hora del centro de México) en el Daikin Park de Houston, Texas, se jugará el esperado duelo entre México y Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 Este enfrentamiento corresponde al tercer juego del Grupo B y enfrenta a dos selecciones invictas.
El Clásico Mundial de Beisbol 2026 ha encendido la pasión de los aficionados desde sus primeras jornadas. México y Estados Unidos llegan a este choque con marca perfecta de 2-0, luego de superar a Gran Bretaña y Brasil en sus respectivos compromisos. El encuentro de hoy no solo definirá al líder del grupo, sino que también marcará el rumbo de ambas novenas hacia la siguiente ronda.
Fecha y hora del partido México vs Estados Unidos del WBC 2026
- Fecha: Lunes 9 de marzo de 2026
- Hora: 6:00 PM (hora del centro de México)
- Lugar: Daikin Park, Houston, Texas
¿Cómo llegan México y Estados Unidos a este juego? Antecedentes y estadísticas
- México llega con gran confianza tras una victoria contundente sobre Brasil por 16-0, demostrando poder ofensivo y solidez en el pitcheo.
- Estados Unidos, por su parte, ha mostrado consistencia y profundidad en su roster, con figuras como Aaron Judge liderando la ofensiva.
- Ambos equipos han sido protagonistas en ediciones anteriores del torneo, y este enfrentamiento es considerado uno de los clásicos modernos del beisbol.
¿Cuáles son los jugadores clave a seguir del encuentro entre la Selección Mexicana y Estados Unidos?
- Jonathan Aranda (México): pieza fundamental en la ofensiva mexicana, con capacidad para producir carreras en momentos decisivos.
- Aaron Judge (Estados Unidos): estrella de MLB, su poder al bate representa una amenaza constante para cualquier lanzador rival.
¿Qué es lo que se están jugando? Actualidad del Grupo B de la WBC 2026
Este partido no es solo un choque por el primer puesto del Grupo B, sino también de orgullo nacional.
- Para México, una victoria significaría consolidarse como potencia emergente en el beisbol internacional.
- Para Estados Unidos, reafirmar su dominio histórico en el torneo y asegurar el liderato del grupo.
El resultado tendrá implicaciones directas en los cruces de la siguiente ronda, donde cada triunfo es vital para avanzar hacia la fase final.