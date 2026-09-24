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ÚLTIMA HORA: Checo Pérez fue exigido en el GP de Azerbaiyán

Sergio ‘Checo’ Pérez fue exigido en el GP de Azerbaiyán en las primeras dos primeras Prácticas Libres

Checo Pérez F1 Cadillac
|Cadillac

Escrito por: Iván Vilchis

Este jueves 24 de septiembre del 2026, iniciaron las actividades del GP de Azerbaiyán 2026 con las primeras prácticas libres y Sergio 'Checo' Pérez ha despertado grandes expectativas luego de mostrar una mejoría con el auto de Cadillac.

En la práctica libre 1, Pérez terminó en 17º lugar con un tiempo de 1:47.253, a 1.866 segundos de George Russell (Mercedes), que lideró la sesión. Su compañero Valtteri Bottas fue 22º.

Pero Sergio mejoró sus tiempos considerablemente para la Práctica Libre 2 (FP2) al quedar en 13º lugar con 1:45.760, a 2.413 segundos de Russell, que volvió a ser el más rápido con un tiempo de 1:43.347. Quedó por delante de su compañero Bottas (19º) y gracias a su posición y su gran conocimientos de la pista, se espera que el mexicano pueda tener una destacada carrera.

Tabla de posiciones tras la práctica libre 2 en el GP de Azerbaiyán 2026

Pos - Piloto - Equipo - Tiempo / Diferencia

  1. George Russell Mercedes 1:43.347
  2. Kimi Antonelli Mercedes +0.552
  3. Max Verstappen Red Bull +0.827
  4. Charles Leclerc Ferrari +1.126
  5. Lewis Hamilton Ferrari +1.318
  6. Lando Norris McLaren +1.484
  7. Pierre Gasly Alpine +1.496
  8. Oscar Piastri McLaren +1.510
  9. Isack Hadjar Red Bull +1.521
  10. Esteban Ocon Haas +1.943
  11. Franco Colapinto Alpine +2.132
  12. Liam Lawson Racing Bulls +2.334
  13. Sergio Pérez Cadillac +2.413
  14. Gabriel Bortoleto Audi +2.447
  15. Nico Hülkenberg Audi +2.507
  16. Alexander Albon Williams +2.776
  17. Carlos Sainz Williams +2.874
  18. Arvid Lindblad Racing Bulls +3.044
  19. Valtteri Bottas Cadillac +3.390
  20. Oliver Bearman Haas +3.454
  21. Lance Stroll Aston Martin +4.056
  22. Fernando Alonso Aston Martin +4.542

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