ÚLTIMA HORA: Checo Pérez fue exigido en el GP de Azerbaiyán
Sergio ‘Checo’ Pérez fue exigido en el GP de Azerbaiyán en las primeras dos primeras Prácticas Libres
Este jueves 24 de septiembre del 2026, iniciaron las actividades del GP de Azerbaiyán 2026 con las primeras prácticas libres y Sergio 'Checo' Pérez ha despertado grandes expectativas luego de mostrar una mejoría con el auto de Cadillac.
En la práctica libre 1, Pérez terminó en 17º lugar con un tiempo de 1:47.253, a 1.866 segundos de George Russell (Mercedes), que lideró la sesión. Su compañero Valtteri Bottas fue 22º.
Pero Sergio mejoró sus tiempos considerablemente para la Práctica Libre 2 (FP2) al quedar en 13º lugar con 1:45.760, a 2.413 segundos de Russell, que volvió a ser el más rápido con un tiempo de 1:43.347. Quedó por delante de su compañero Bottas (19º) y gracias a su posición y su gran conocimientos de la pista, se espera que el mexicano pueda tener una destacada carrera.
Tabla de posiciones tras la práctica libre 2 en el GP de Azerbaiyán 2026
Pos - Piloto - Equipo - Tiempo / Diferencia
- George Russell Mercedes 1:43.347
- Kimi Antonelli Mercedes +0.552
- Max Verstappen Red Bull +0.827
- Charles Leclerc Ferrari +1.126
- Lewis Hamilton Ferrari +1.318
- Lando Norris McLaren +1.484
- Pierre Gasly Alpine +1.496
- Oscar Piastri McLaren +1.510
- Isack Hadjar Red Bull +1.521
- Esteban Ocon Haas +1.943
- Franco Colapinto Alpine +2.132
- Liam Lawson Racing Bulls +2.334
- Sergio Pérez Cadillac +2.413
- Gabriel Bortoleto Audi +2.447
- Nico Hülkenberg Audi +2.507
- Alexander Albon Williams +2.776
- Carlos Sainz Williams +2.874
- Arvid Lindblad Racing Bulls +3.044
- Valtteri Bottas Cadillac +3.390
- Oliver Bearman Haas +3.454
- Lance Stroll Aston Martin +4.056
- Fernando Alonso Aston Martin +4.542
FP2 CLASSIFICATION
Russell makes the perfect start after topping both practice sessions on Thursday 👏👏#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/QocpQiPEXS
— Formula 1 (@F1) September 24, 2026