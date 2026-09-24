ÚLTIMA HORA: Checo Pérez fue exigido en el GP de Azerbaiyán

Este jueves 24 de septiembre del 2026, iniciaron las actividades del GP de Azerbaiyán 2026 con las primeras prácticas libres y Sergio 'Checo' Pérez ha despertado grandes expectativas luego de mostrar una mejoría con el auto de Cadillac.

En la práctica libre 1, Pérez terminó en 17º lugar con un tiempo de 1:47.253, a 1.866 segundos de George Russell (Mercedes), que lideró la sesión. Su compañero Valtteri Bottas fue 22º.

Pero Sergio mejoró sus tiempos considerablemente para la Práctica Libre 2 (FP2) al quedar en 13º lugar con 1:45.760, a 2.413 segundos de Russell, que volvió a ser el más rápido con un tiempo de 1:43.347. Quedó por delante de su compañero Bottas (19º) y gracias a su posición y su gran conocimientos de la pista, se espera que el mexicano pueda tener una destacada carrera.

Tabla de posiciones tras la práctica libre 2 en el GP de Azerbaiyán 2026

Pos - Piloto - Equipo - Tiempo / Diferencia



George Russell Mercedes 1:43.347 Kimi Antonelli Mercedes +0.552 Max Verstappen Red Bull +0.827 Charles Leclerc Ferrari +1.126 Lewis Hamilton Ferrari +1.318 Lando Norris McLaren +1.484 Pierre Gasly Alpine +1.496 Oscar Piastri McLaren +1.510 Isack Hadjar Red Bull +1.521 Esteban Ocon Haas +1.943 Franco Colapinto Alpine +2.132 Liam Lawson Racing Bulls +2.334 Sergio Pérez Cadillac +2.413 Gabriel Bortoleto Audi +2.447 Nico Hülkenberg Audi +2.507 Alexander Albon Williams +2.776 Carlos Sainz Williams +2.874 Arvid Lindblad Racing Bulls +3.044 Valtteri Bottas Cadillac +3.390 Oliver Bearman Haas +3.454 Lance Stroll Aston Martin +4.056 Fernando Alonso Aston Martin +4.542