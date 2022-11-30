México le dice adiós a Qatar 2022; Chávez le dice hola al mundo

Se acabó el Mundial para México. A pesar de todos los esfuerzos, de los dos goles que consiguió la Selección Mexicana, tantos que pusieron a soñar a todo un país, anotaciones que tuvieron al borde la silla a propios y extraños, se terminó.

Con este resultado, pese de tener los mismos puntos que Polonia, la diferencia de goles dejó al conjunto de Gerardo Martino fuera de los octavos de final, por primera vez en siete ediciones, pues desde 1994 se había conseguido la clasificación.

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Luis Chávez sueña con emigrar al Viejo Continente

Aunque hay tristeza en nuestro país, los ojos del planeta tierra estuvieron sobre Luis Chávez, el mediocampista consiguió uno de los goles más espectaculares de lo que va en el certamen. Incluso el Bayer Leverkusen posteó en sus redes sociales, un mensaje que llena de ilusión al jugador, a pesar del trago amargo en Qatar.

Un gol, un tanto fue la diferencia que dejó a Martino y sus hombres fuera. La anotación, pudo haber llegado en cualquiera de los duelos del Grupo C, en el Argentina contra Polonia, o en el México ante Arabia Saudita. Si la Selección Azteca lograba uno o la albiceleste lo hacía, los de verde hubieran clasificado a la siguiente ronda.

Henry Martín puso a soñar a todo México

Luego de un primer tiempo lejos de emociones, tuvieron que pasar dos minutos para que Henry Martín pusiera a soñar a todos. En un tiro de esquina, el delantero del América cerró la pinza, luego de que César Montes prolongara el balón.

Entonces, llegó el tanto de otro planeta, el gol que será un antes y un después para Chávez. En un tiro libre, el mediocampista de los Tuzos no lo pensó dos veces y colgó el esférico en la escuadra, para mandarle un mensaje a todos, las lágrimas en su rosto lo decían, sabe, que su disparo lo puede poner lejos de nuestro país.

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A partir de ese momento, a sacar la calculadora, a tener un ojo sobre el de México y otro sobre el de Argentina, era un gol la diferencia, en cualquiera de los dos duelos, pero nunca llegó; se terminó Qatar para la Selección Mexicana; se acabó ese sueño que duró 45 minutos, llenos de ilusión, pero abrió puertas para otros, que puso sobre el radar a uno.

