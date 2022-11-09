La Selección Mexicana goleó a Irak de cara al Mundial de Qatar 2022

Primera prueba superada. La Selección Mexicana se prepara para el Mundial de Qatar 2022, y no tuvo problemas para derrotar a su similar de Irak por marcador de 4-0, en el Estadio Municipal Montilivi, en Girona, España, en el primero de los dos encuentros preparativos rumbo a la Copa del Mundo.

Con puros jugadores de la Liga BBVA MX, Gerardo Martino probó las últimas piezas, para poder definir la lista final, que se entregará al medio día (tiempo del centro de México) del próximo lunes 14 de noviembre, y así estar listo para la justa invernal.

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Alexis Vega abrió el marcador contra Irak

A los tres minutos del encuentro, la Selección Azteca encaminó el triunfo a su favor. En un contragolpe mortal, que arrancó en el pie de Henry Martín, Alexis Vega se tiró sobre césped para poner el 1-0. En la jugada, y uno de los jugadores más iluminados, Luis Chávez, recibió el balón de Martín, filtró el esférico a Jesús Gallardo, quien con un centró desde la banda derecha encontró al atacante de las Chivas.

La Selección Mexicana culminó la obra contra Irak en el segundo tiempo

Ya la parte complementaria, México dominó y llevó el encuentro a su favor, para poco a poco encaminarse a la victoria. Al 48' Rogelio Funes Mori alargó la ventaja, tras un centro raso de Uriel Antuna, que el delantero de Rayados pinteó y así decretar el 2-0.

La cereza del pastel fue obra de Gallardo. El defensa de Monterrey se encontró con un rebote dentro del área y de tres dedos, no la pensó dos veces, y disparó para alargar la ventaja a 3-0. Para sellar el partido, Antuna cobró una pena máxima que hizo efectiva.

La Selección Mexicana se medirá ante Suecia el 16 de noviembre

La segunda prueba para Gerardo Martino y sus pupilos será el próximo miércoles 16 de noviembre, cuando se vean las caras ante Suecia, selección que no irá a Qatar 2022, pero que será mucha más prueba para México de cara a lo que viene en la justa invernal.

Este duelo lo podrás disfrutar por las pantallas de Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com y la App Oficial de Azteca Deportes, en punto de la 1:15 PM (tiempo del centro de México).

