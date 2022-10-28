Lo que aprendimos de la Final del Apertura 2022 Toluca vs Pachuca

Pachuca golpeó fuerte en el primer capítulo de la gran Final del Apertura 2022 en el Estadio Nemesio Diez y golea al Toluca 5-1, los Diablos habían perdido sólo 1 de sus últimos 5 partidos jugados en liguilla ante Tuzos (tres victorias, 1 empate y 1 derrota); no obstante, el partido superó las estadísticas y los dirigidos por Guillermo Almada ya habían definido el encuentro en los primeros 12 minutos de la primera parte.

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El que pega primero, pega dos veces

Romario Ibarra adelantó a los Tuzos en el minuto 9' luego de recibir un balón filtrado desde la mitad de la cancha, el ecuatoriano definió de primera intención con la pierna derecha, imposible para Tiago Volpi que nada pudo hacer para detener el tiro que llevaba mucha potencia. Pachuca se iba al frente muy rápido en el encuentro.

Tres minutos después, producto de una jugada a balón parado, Paulino de la fuente encontró a Gustavo Cabral, quien remató dentro del área con la beneplacencia de la ligera marca de la defensiva de Toluca y puso el 2-0 en el Nemesio Diez.

Los dirgidos por Nacho Ambriz intentaron reaccionar por la vía de Camilo Sanvezzo, quien tuvo una clara oportunidad, pero no pudo hacer un buen remate de derecha... al minuto 32, nuevamente después de una mala cobertura defensiva, Romario Ibarra aprovechó el error para encontrar el tercer gol de Pachuca.

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La contundencia del Pachuca fue la diferencia en el Nemesio Díez

Sobre el final de la primera mitad, Mauricio André Isais tuvo un remate de cabeza certero y encontró el cuarto gol del partido para Pachuca al minuto 41; los dirigidos por Guillermo Almada mostraron una contundencia superlativa, pues de las 5 llegadas que tuvieron en toda la primera mitad... concretaron 4 de ellas.

Para la segunda parte no cambió el guión del partido y el goleador del Torneo Apertura 2022: Nicolás Ibáñez se hizo sentir en el marcador con un zurdazo que puso en el ángulo de la portería de Tiago Volpi. Jordan Sierra descontó para el Toluca alminuto 78. Leonardo Fernández falló un penalti sobre el final del partido, sin embargo el partido estaba liquidado; de esta manera Pachuca sentenció en gran medida la Final que aún verá un segundo episodio en el Estadio Hidalgo.

