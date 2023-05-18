Al Morelia no le alcanza su reacción y cae en la final de ida ante Tapatío

El Estadio Morelos volvió a vibrar como en los viejos tiempos. Sobre la mesa estaban todos los condimentos para el primer capítulo en la búsqueda del título de la Liga BBVA de Expansión MX. Estadio lleno, buen futbol y el clásico y estruendoso“¡Morelia, Morelia!.

Pero este algoritmo no intimidó al Tapatío, que se plantó en el Coloso del Quinceo como si a sus jóvenes jugadores les sobrara experiencia. Comenzaron dominando el encuentro con su característico dinamismo y no tardaron en hacerse presentes en el tablero. Juan Brigido tomó la pelota fuera del área y disparó al ángulo. 0-1.

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El Morelia despertó tras el tanto del minuto 16’ y equilibró en medio campo. Sin embargo le faltaba idea en el último toque. Tenía llegadas pero no sabía concretar, aunque sus aproximaciones hacían que la gente de las gradas se metiera cada vez más en el partido.

No obstante, el mismo Brigido volvió a lastimar a los Canarios con otro golazo. Esta vez su disparo fue directo al ángulo contrario del primer tanto, pegó en el palo y meció las redes, en el Estadio José María Morelos y Pavón.

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Atlético Morelia presionó pero no le alcanzó ante Tapatío

El cuadro de Carlos Adrián Morales dio otro aviso al borde del descanso estrellando un balón en el travesaño, pero fue hasta la segunda mitad cuando el futbol premió su insistencia con un penal que no desprovechó el ecuatoriano Jonny Uchuari. 1-2.

Un 2-1 que a nadie le sabe mal. Al Morelia por enfrentar el choque con cuatro bajas y al Tapatío porque cierra en casa con ventaja. Mucho por escribir para los últimos 90 minutos, los que entregarán la Copa.

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