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Fútbol

Lo que aprendimos de la Semana 6 de la NFL

Los 49ers pierden el invicto, los Bengals confirman su resurgimiento, y todos los resultados dominicales de la Semana 6 de la NFL

NFL: San Francisco 49ers at Cleveland Browns
15 de octubre de 2023; Cleveland, Ohio, EE.UU.; El apostador de los San Francisco 49ers, Mitch Wishnowsky (18), coloca al pateador Jake Moody (4) después de un gol de campo fallido, mientras que el safety de los Cleveland Browns, Rodney McLeod (26) y el cornerback Denzel Ward (21), celebran con seis segundos restantes en el reloj del juego durante el cuarto. cuarto en el estadio de los Cleveland Browns.|Scott Galvin/USA TODAY Sports via Reuters Con

Escrito por: GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

Los 49ers no pudieron ante la sólida defensa de los Browns y, con la colaboración de su propio pateador, cayeron por primera vez en la campaña. Una Semana 6 de partidos muy defensivos y equilibrados. Esto es lo que aprendimos de los juegos del domingo.

Programa completo: El Ritual El Resumen | Semana 5 de la NFL

El pateador de los 49ers Jake Moody no podrá dormir esta noche

Los San Francisco 49ers sufrieron este domingo la primera derrota de su temporada en la NFL al perder por 19-17 en el campo de los Cleveland Browns, desperdiciando un gol de campo desde las 41 yardas con nueve segundos en el reloj.

Los 49ers saborearon la victoria cuando Jake Moody lanzó un gol de campo desde las 41 yardas con nueve segundos en el cronómetro del cuarto período, pero el golpe del pateador acabó desviado y los Browns pudieron celebrar su tercer triunfo de la temporada.

Los Dolphins también saben remontar

Los Miami Dolphins siguen creciendo rumbo a la mitad de la temporada. A pesar de un mal arranque contra los Panthers, el peor equipo de la NFL, remontaron un 0-14 y acabaron sumando su quinta victoria en seis semanas.

El quarterback Tua Tagovailoa lideró la remontada al lanzar para 262 yardas, completando 21 de 31 pases, y tres envíos de anotación, sin interceptaciones en su cuenta.

Los Bengals confirman su resurgimiento

Los subcampeones en el Super Bowl de 2022, que habían comenzado la campaña con un preocupante 1-3, pusieron la balanza 3-3 después de imponerse a unos aguerridos Seattle Seahawks.

El equipo luce cada vez más cercano a su mejor nivel, y Joe Burrow parece haber logrado salir adelante de esa lesión de pantorrilla que lo mantuvo en crisis en la parte inicial de la campaña. El quarterback de Cincinnati lanzó para 185 yardas con dos pases de anotación por una intercepción.

Resultados de la semana 6 de la NFL

Jueves: Chiefs 19-8 Broncos.

Titans 16-24 Ravens, Falcons 16-24 Commanders, Bears 13-19 Vikings, Bengals 17-13 Seahawks, Browns 19-17 49ers, Dolphins 42-21 Panthers, Jaguars 37-20 Colts, Texans 20-13 Saints, Raiders 21-17 Patriots, Rams 26-9 Cardinals, Jets 20-14 Eagles, Buccaneers 6-20 Lions y Bills 14-9 Giants.

Lunes: Chargers-Cowboys

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