Jesús de Miguel tendrá dos despedidas: así serán el funeral y el homenaje del Tenerife en su estadio

El último adiós a Jesús de Miguel Jesús de Miguel tendrá dos escenarios. Uno estará en Navahermosa, Toledo, la localidad de donde procede su familia y donde será sepultado. El otro será el estadio Heliodoro Rodríguez López, el mismo terreno de juego en el que disputó su último partido y donde el CD Tenerife quiere reunir a toda la isla para despedirlo.

El delantero español falleció este martes 3 de noviembre de 2026, a los 30 años, después de no recuperarse del fuerte choque que sufrió el lunes durante el encuentro frente al FC Andorra. La noticia conmocionó al futbol español y dejó de luto a una institución que ahora prepara los actos para honrar su memoria.

Rayco García, máximo accionista y consejero del Tenerife, informó que el cuerpo del futbolista será trasladado a la península, por deseo de su familia, para realizar el sepelio en Navahermosa.

“Ahí podremos rendirle un poco, la primera plantilla, junto con la directiva, el último adiós”, indicó Rayco García.

La primera plantilla, el cuerpo técnico y la directiva tienen previsto acompañar a sus seres queridos en la despedida.

Pero el club también quiere que la afición tenga la oportunidad de rendirle homenaje.

¿Cuándo será el homenaje a Jesús de Miguel en el estadio del Tenerife?

El sábado 7 de noviembre, a las 18:00 horas, el Heliodoro Rodríguez López abrirá sus puertas para celebrar un acto religioso en memoria del delantero.

Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace. La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos. 🖤 DEP — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) November 3, 2026

La ceremonia será oficiada por Eloy Santiago, obispo de la Diócesis Nivariense, y estará abierta a los seguidores del equipo y a todos los habitantes de Tenerife que quieran acompañar a la institución.

La intención de la directiva es reunir a toda la isla en el estadio para despedir a un futbolista que perdió la vida después de disputar su último encuentro con la camiseta blanquiazul.

La puerta 9 del Heliodoro se convirtió en un altar para Jesús de Miguel

Las primeras muestras de cariño aparecieron en el propio estadio. La puerta 9 del Heliodoro Rodríguez López se convirtió en un punto de encuentro para los aficionados, que comenzaron a dejar flores, mensajes y muestras de solidaridad.

La Federación de Peñas del Tenerife convocó a los seguidores a reunirse este martes a las 18:00 horas en ese acceso para guardar un minuto de silencio.

La institución también declaró seis días de luto oficial y suspendió las actividades de su primer equipo, conjunto femenino y futbol base.

El homenaje del sábado será la despedida colectiva de una afición que todavía intenta asimilar la muerte de un futbolista que salió a jugar el lunes y no pudo regresar a casa.