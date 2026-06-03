Afición del América explota tras salida de André Jardine “El mejor entrenador de la historia del club, son una PORQUERÍA de directiva”

Este miércoles 3 de junio del 2026, el conjunto del América dio a conocer en sus redes sociales que André Jardine dejaba de ser el entrenador del equipo, lo que provocó una fuerte reacción en los aficionados azulcremas.

André Jardine concluye su exitosa etapa con el Club América. Después de seis campeonatos con nosotros, incluyendo un histórico Tricampeonato, no nos queda más que agradecerte por todo el compromiso y el trabajo desarrollado en nuestra institución, André. Te convertiste en el… pic.twitter.com/cnhdpprDzZ — Club América (@ClubAmerica) June 3, 2026

Así reaccionó la afición del América a la salida de André Jardine

La afición del América explotó en las redes sociales pues un gran sector recrimina que la salida de Jardine es injusta y es un error de la directiva dejar ir a un entrenador que logró seis títulos en el club.

Por otra parte, hubo un sector de aficionados que solo se preocupó por agradecer al entrenador por todo lo que logró ganar con el equipo.

Algunos de los comentarios que hicieron los aficionados son:

"Gracias por todo André Jardine, eres el mejor director técnico en la historia del América y no te merecías esto".

"Gracias por Todo, Perdón por tan Poco."

"GRACIAS POR TANTO PROFE Y PERDÓN POR LA DIRECTIVA DE CAGADA QUE TENEMOS"

El si amaba al club 💔🦅 pic.twitter.com/EgVAm3hjSg — Jaír | 16 🏆🦅 (@JairAguila7) June 3, 2026

Gracias por todo André Jardine, eres el mejor director técnico en la historia del América y no te merecías esto. Es una tristeza que te tengas que ir, debiste quedarte muchos años más. Todo es culpa de Santiago Baños y Emilio Azcárraga. pic.twitter.com/y3YekLmYMq — Roberto Haz (@tudimebeto) June 3, 2026

Gracias por Todo,

Perdón por tan Poco.pic.twitter.com/0bgkOQNZjW — Netoo (@netooogoool) June 3, 2026

GRACIAS POR TANTO PROFE Y PERDÓN POR LA DIRECTIVA DE CAGADA QUE TENEMOS pic.twitter.com/J43LADU5FS — Moon🦅 (@cvmons) June 3, 2026

Así anunciaron la salida de André Jardine

Así anunció el América la salida de André Jardine, con un comunicado en el que detalló los títulos que consiguió con el equipo. Explicó que la decisión fue de mutuo acuerdo pero el equipo reconoce su dedicación hacia el club.

"El estratega brasileño obtuvo seis campeonatos con las Águilas, entre ellos, un histórico Tricampeonato de la Liga MX.

El Club América informa que, después de diversas reuniones con André Jardine, el Club y el estratega acordaron, de mutuo acuerdo, dar por concluida la etapa de André y de su cuerpo técnico al frente de las Águilas.

El Club reconoce ampliamente la dedicación, el compromiso y el trabajo desarrollado por André y su equipo de trabajo en la consecución de múltiples éxitos que quedarán marcados en la historia del América, reafirmando su posición como el equipo más ganador de México y ubicando a André como el Director Técnico más triunfador del Club, tras levantar seis títulos en sus primeros 100 partidos, entre ellos, un histórico Tricampeonato de la Liga MX".