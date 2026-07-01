Resultados de HOY martes 30 de junio del Mundial 2026

Tras una jornada más en la fase de eliminación directa en la Copa Mudial de la FIFA 2026 TM, Francia, Noruega y México consiguieron su pase a la siguiente ronda de la justa de verano más importante del balompié internacional.

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México hace historia y vence a Ecuador

Después de 40 años, México regresa a jugar un quinto partido, venció 2-0 a Ecuador en la cancha del Estadio Ciudad de México, con goles de Julian Quiñones y Raúl Jiménez. México jugará los octavos de final del Mudial 2026 el próximo domingo 5 de julio a las 18:00 contras el ganador de la llave entre Inglaterra y RD del Congo.

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Francia vencio a Suecia

La selección de Francia tuvo un desempeño contundente y sin mayores complicaciones, superando a Suecia con un claro marcador de 3-0. El equipo dominó el encuentro de principio a fin gracias a una destacada actuación de Kylian Mbappé, quien anotó un doblete, y a un gol adicional de Bradley Barcola que selló la goleada. Tras este triunfo, los franceses avanzan a los octavos de final, donde se enfrentarán a la selección de Paraguay, que viene de dar la gran sorpresa al eliminar a Alemania.

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La Noruega de Halaand elimina a Costa de Marfil

Por su parte, Noruega protagonizó un duelo mucho más reñido frente a Costa de Marfil, logrando llevarse el triunfo por 2-1 de forma dramática en la recta final del partido. Los noruegos se adelantaron en la primera mitad con una anotación de Antonio Nusa, pero Amad Diallo consiguió el empate para los marfileños al minuto 73. Cuando parecía que el encuentro se alargaría, Erling Haaland apareció al minuto 85 para marcar el gol definitivo de la clasificación. En los octavos de final, Noruega tendrá una exigente prueba cuando se mida ante la selección de Brasil.

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Partidos de mañana miércoles 1 de julio del Mundial 2026

Las emociones continúan en la justa de verano más importante del balompié internacional, con tres partido:



Inglaterra vs RD Congo (11:00 AM)

Bélgica vs Senegal (14:00 PM)

Estados Unidos vs Bosnia (18:00) EN VIVO Y GRATIS POR TV AZTECA

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