Resultados de la Europa League hoy 9 de marzo de 2023

Regresó la actividad de la Europa League con los partidos de ida de los Octavos de Final; los equipos ingleses lucen como los principales favoritos en la competencia, pero la Vecchia Signora tiene mucha tradición en los partidos europeos y el Feyenoord con el gran momento de Santiago Giménez buscan dar la sorpresa.

Los equipos españoles no lucen como candidatos principales esta temporada, pero la tradición de Sevilla en esta competición siempre debe ser tomada en cuenta. El Betis del mexicano Andrés Guardado recibió la visita del peligroso Manchester United.

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Resultados de la Europa League | Octavos de Final ida

Entre los resultados de la jornada, destacar la sorpresiva lesión de Santiago Giménez con el Feyenoord, el mexicano iba a ser incluido entre los 11 titulares, sin embargo, una molestia mientras realizaba los ejercicios de calentamiento frenaron su actividad en el Pepsi Stadium de Varsovia.

Sportings vs Arsenal | 2-2

Los actuales líderes de la Premier League no pudieron sacar ventaja en Portugal y empataron con un autogol sobre el minuto 62. W. Saliba había abierto el marcador desde los 22' minutos del tiempo corrido.

Unión Berlín vs Union SG | 2-2

Los alemanes empataron 3-3 en un partido dinámico y de muchos goles, para el partido de vuelta el equipo de la Bundesliga será el visitante en la vuelta de la Europa League.

Bayer Leverkusen vs Ferencvaros | 2-0

El equipo alemán se impuso sin problemas 2-0 al Ferencvaros con las anotaciones de K. Demirbay al minuto 9' y E. Tapsoda sobre el final del encuentro, al minuto 86'.

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Manchester United vs Betis | 4-1

Los Red Devils se metieron a la cancha del Betis y lograron un resultado importantísimo para encarar la vuelta de los Octavos de Final de la Europa League en el Old Trafford. Marcus Rashford, Anthony , Bruno Fernández y Weghorst se encargaron de marcar los tantos con los que el Manchester United ganó como visitante 4-1.

Juventus vs Freiburg | 1-0

Ángel Di María apareció en el momento más importante para poner al frente a la Vecchia Signora anre Freiburg, el equipo italiano había dominado todo el encuentro, sin embargo, la falta de gol no ayudó mucho a los primeros minutos del encuentro de la Europa League .

Sevilla vs Fenerbahçe | 2-0

Sevilla se quedó con el triunfo 2-0 en casa con los goles de J. Jordán y Erick Lamela sobre el minuto 85'. De tal manera los españoles llegarán a la vuelta con mayor tranquilidad a Turquía para encarar el segundo partido del cruce ante Fenerbahçe en la Europa League .

Shakhtar vs Feyenoord | 1-1

Con la baja de Santiago Giménez del encuentro por molestias durante los ejercicios de calentamiento, el delantero mexicano cortó una racha de 9 partidos consecutivos siendo titular. El equipo neerlandés lo empató sobre el final del encuentro con el tanto de E. Bullaude con un remate de cabeza que fue imposible para el guardameta.