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CONFIRMADO: Los resultados que necesita el América para CALIFICAR este fin de semana a la Liguilla del Apertura 2026

El conjunto del América puede ser de los primeros equipos en conseguir su clasificación directo a la Liguilla del Apertura 2026

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|X: América

Escrito por: Iván Vilchis

El conjunto del América esta cerca de poder conseguir su clasificación directa a la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y lo podría lograr en el transcurso de la semana si obtiene los resultados necesarios.

Los resultados que necesita el América para clasificar a la Liguilla del Apertura 2026

El América llega en el primer lugar de la tabla con 27 puntos tras 13 jornadas, con 8 victorias, 3 empates y 2 derrotas. Aun no ha logrdo asegurar su lugar directo a la Liguilla del Apertura 2026 pero puede consgeuirlo esta misma semana.

Los dirigidos por Guillermo Almada tienen un encuentro pendiente, por lo que este miércoles se enfrentan a Xolos de Tijuana en el Estadio Banorte, juego correspondiente a la Jornada 7, y si logran ganar el encuentro, conseguirían ser el primer equipo clasificado a los Cuartos de Final.

Con la victoria ante Xolos, llegarían a 30 puntos y no habría ningún equipo con posibilidades de poder dejarlos fuera de los primeros 8 lugares aunque pierda sus tres juegos restantes. Solo podría bajar de posición pero no quedaría fuera de los puestos de Liguilla.

En caso de empatar o perder ante Xolos, no aseguraría su lugar a la Liguilla y tendría que esperar hasta la Jornada 15, partido en el que se enfrenta ante Toluca, juego complicado pero en el que si logra conseguir la victoria, aseguraría su lugar a la Liguilla del Apertura 2026.

El equipo de Coapa tiene varios escenarios y grandes chances de poder asegurar su boleto a la siguiente fase en esta misma semana. Todo parece indicar que será el primer equipo en poder conseguirlo.

Los partidos que le quedan al América en el Apertura 2026

Todos los encuentros que le quedan al América en el Apertura 2026 son:

  • América vs Tijuana 21:00 horas tiempo del centro de México, Jornada 7, (partido aplazado) Miércoles 28 de octubre de 2026, Estadio Banorte.
  • América vs Toluca 21:00 horas tiempo del centro de Méxic, Jornada 15, sábado 31 de octubre 2026 Estadio Banorte
  • Pumas vs América Jornada 16
  • Tigres vs América Jornada 17

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