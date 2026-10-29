Los resultados que NECESITA Chivas este fin de semana para calificar a la Liguilla del Apertura 2026

El conjunto de Chivas puede asegurar su lugar a la Liguilla del Apertura 2026 esta Jornada 15. Los dirigidos por Milito pueden conseguir su boleto pero necesitan una combinación de resultados para poder lograrlo.

Los resultados que necesita Chivas en la Jornada 15 para asegurar su lugar en la Liguilla en el Apertura 2026

El rebaño llega en el tercer lugar de la tabla con 26 puntos y esta cerca de asegurar su lugar directo a la Liguilla. Puede conseguir su boleto en la Jornada 15 si logra ganar su partido ante el conjunto de Atlante y que Querétaro y Rayados de Monterrey terminen empatando o perdiendo sus respectivos encuentros.

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De está forma, Chivas llegaría a 29 puntos, asegurando su boleto en Liguilla. Es importante aclarar que a pesar de que Querétaro y Rayados tienen un partido pendiente, al ser entre ellos mismo, el resultado que pase en ese encuentro no le afecta al rebaño pues solo uno de los equipos aspiraría a llegar a 29 o más puntos. Es por eso que es clave que los dos terminen empatando o perdiendo en la Jornada 15.

Un escenario que no luce tan sencillo ya que Querétaro se enfrenta a Juárez de visita, último lugar de la tabla por lo que parece un encuentro en el que los Gallos Blancos pueden llevarse los tres puntos. En el caso de Rayados recibe a Xolos de Tijuana que llega de empatar ante el América, por lo que se espera un encuentro cerrado entre ambos equipos que necesitan sumar puntos.

Los últimos partidos de Chivas en el Apertura 2026

Los últimos encuentros que tiene Chivas en el Apertura 2026 son:

Chivas vs Atlante, Jornada 15 del Apertura 2026 este sábado 31 de octubre de 2026 a las 19:07 horas tiempo del centro de méxico en el Estadio Akron.

León vs Chivas, Jornada 16 del Apertura 2026, este domingo 8 de noviembre de 2026 en el Estadio Nou Camp.

Chivas vs Cruz Azul Jornada 17 del Apertura 2026, este omingo 22 de noviembre de 2026 en el Estadio Akron.

