CONFIRMADO: Los resultados que necesita Cruz Azul para CALIFICAR a la Liguilla en la Jornada 15 del Apertura 2026

El conjunto de Cruz Azul se encuentra en el segundo lugar de la tabla con 26 puntos y esta cerca de poder asegurar su lugar directo a la Liguilla del Apertura 2026 y es algo que podría conseguir en esta Jornada 15 con una combinación de resultados que lo favorezca.

La combinación de resultados que necesita Cruz Azul para asegurar su lugar en la Liguilla en el Apertura 2026

Los dirigidos por Joel Huiqui dependen de si mismos para clasificar a la Liguilla, pero lo puedes conseguir en la Jornada 15 con una combinación de resultado. El equipo necesita llevarse la victoria ante el conjunto de León y que Querétaro y Rayados de Monterrey terminen empatando o perdiendo sus respectivos encuentros.

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De está forma, Cruz Azul llegaría a 29 puntos y aseguraría su boleto en Liguilla ya que a pesar de que Querétaro y Rayados tienen un partido pendiente, al ser entre ellos mismo, el resultado que pase en ese encuentro no afectaría a Cruz Azul pues solo uno aspiraría a llegar a 29 o más puntos.

Un escenario que puede ser complicado para el equipo Celeste, pues Querétaro se enfrenta a Juárez de visita, último lugar de la tabla por lo que parece un encuentro en el que puede llevarse los tres puntos. Rayados recibe a Xolos de Tijuana que llega de empatar ante el América, por lo que se espera un encuentro cerrado entre ambos equipos que necesitan sumar puntos.

Los últimos partidos de Cruz Azul en el Apertura 2026

Los últimos juegos de Cruz Azul en la fase regular del Apertura 2026 son: