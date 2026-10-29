CONFIRMADO: Los resultados que necesita Cruz Azul para CALIFICAR a la Liguilla en la Jornada 15 del Apertura 2026
Cruz Azul puede conseguir su boleto a los cuartos de Final del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y necesita de estos resultados para lograrlo en la Jornada 15
El conjunto de Cruz Azul se encuentra en el segundo lugar de la tabla con 26 puntos y esta cerca de poder asegurar su lugar directo a la Liguilla del Apertura 2026 y es algo que podría conseguir en esta Jornada 15 con una combinación de resultados que lo favorezca.
La combinación de resultados que necesita Cruz Azul para asegurar su lugar en la Liguilla en el Apertura 2026
Los dirigidos por Joel Huiqui dependen de si mismos para clasificar a la Liguilla, pero lo puedes conseguir en la Jornada 15 con una combinación de resultado. El equipo necesita llevarse la victoria ante el conjunto de León y que Querétaro y Rayados de Monterrey terminen empatando o perdiendo sus respectivos encuentros.
¡Nación Azul!— CRUZ AZUL (@CruzAzul) October 29, 2026
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De está forma, Cruz Azul llegaría a 29 puntos y aseguraría su boleto en Liguilla ya que a pesar de que Querétaro y Rayados tienen un partido pendiente, al ser entre ellos mismo, el resultado que pase en ese encuentro no afectaría a Cruz Azul pues solo uno aspiraría a llegar a 29 o más puntos.
Un escenario que puede ser complicado para el equipo Celeste, pues Querétaro se enfrenta a Juárez de visita, último lugar de la tabla por lo que parece un encuentro en el que puede llevarse los tres puntos. Rayados recibe a Xolos de Tijuana que llega de empatar ante el América, por lo que se espera un encuentro cerrado entre ambos equipos que necesitan sumar puntos.
Los últimos partidos de Cruz Azul en el Apertura 2026
Los últimos juegos de Cruz Azul en la fase regular del Apertura 2026 son:
- Jornada 15: Cruz Azul vs León, Domingo 1 de noviembre de 2026 a las 19:10 horas tiempo del centro de México en el Estadio Banorte.
- Jornada 16: Tigres vs Cruz Azul, Sábado 7 de noviembre de 2026 a las17:00 hrs tiempo del centro de méxico en el Estadio Universitario
- Jornada 17: Chivas vs Cruz Azul, Domingo 22 de noviembre de 2026 en el Estadio Akron.