¿Clásico Joven en Semifinales? Los resultados que se necesitan para que se enfrenten América y Cruz Azul

Luego de que se disputaran tres encuentros de los juegos de ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025, se ha abierto la posibilidad de que América y Cruz Azul se enfrenten en las Semifinales.

Un panorama complicado, pero no imposible que podría regalarnos una nueva edición de los dos equipos enfrentandose. Con la victoria y gran ventaja que consiguió Xolos al vencer 3-0 a Tigres y con el triunfo de Toluca de visitante 2-1 ante Juárez, se aumenta la posibilidad.

Para que se tenga una nueva edición del Clásico Joven en las Semifinales, América tendría que remontar o empatar en el marcador global luego de perder en el juego de ida ante Rayados de Monterrey. Un escenario complicado para los dirigidos por André Jardine pero al cerrar en casa, con su afición y con la altura de la Ciudad de México podrían conseguir su pase.

RAYADOS se lleva el partido de ida



El conjunto de Domènec Torrent derrota al América que tiene una misión difícil en la CDMX

En el caso de la Máquina, tendría que superar a Chivas en Cuartos de Final para asegurar su pase a la siguiente ronda. Además, Toluca y Xolos de Tijuana tendrían que terminar con su tarea de ganar o mantener la ventaja en el encuentro de vuelta.

En caso de que se den los cuatro resultados, pasarían Toluca, Cruz Azul, América y Xolos de Tijuana, lo que causaría que en semifinales se enfrenten Toluca vs Xolos de Tijuana y Cruz Azul vs América.

Fechas en las que se juegan las Semifinales del Apertura 2025

Las Semifinales del Apertura 2025 se van a disputar los partidos de ida el miércoles 3 y/o jueves 4 de noviembre del 2025 y los juegos de vuelta el sábado 6 y/o 7 de noviembre del 2025 con los cuatro equipos que logren claisificar.