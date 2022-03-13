La décima fecha del Torneo Grita México Clausura 2022 enfrentó a las Chivas con el América en una edición más del llamado Clásico Nacional.

A pesar de que cada equipo tuvo algunas opciones para llevarse los tres puntos y que el América se quedó con 10 hombres tras la expulsión del mediocampista Jonathan Dos Santos, rojiblancos y azulcremas no se hicieron daño en el Estadio Akron.

Posiciones Chivas y América

Con este empate 0-0, el cuadro tapatío que dirige Marcelo Michel Leaño llegó a 12 unidades y por el momento se ubica en el noveno puesto de la clasificación, en tanto que para las Águilas el punto obtenido no les ayuda a dejar la parte baja de la tabla. Los pupilos de Fernando Ortiz (técnico interino) durmieron en la penúltima posición de la tabla.

“Se jugó realmente como es un Clásico, para mí fue un partido antes de la expulsión de Jona y después otra con muchas situaciones de goles de ambos equipos”, declaró Fernando Ortiz.

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“Es un punto que nos sabe a poco, sobre todo por cómo estuvimos gran parte del partido, la verdad es que intentamos, tuvimos dos postes. No supimos aprovechar la superioridad numérica”, fue parte de lo que dijo Leaño al finalizar el encuentro.