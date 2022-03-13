Lo que aprendimos del Clásico Nacional: Chivas vs América

La Jornada 10 del Clausura 2022, fue el escenario en el que se disputó el Clásico Nacional entre Chivas y América. Un Clásico sin Colores que dejó muchas enseñanzas, por eso acá te contamos lo que aprendimos y del partido.

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América x Chivas

El futbol se disfruta en familia

La enseñanza más grande que nos dejó el Chivas vs América, es que el futbol se disfruta en familia y en paz. La iniciativa de la Liga MX demostró que la violencia NO tiene cabida en ninguna cancha y las dos aficiones, dieron cátedra de cómo hay que convivir en un estadio de futbol.

América es un flan en el Clausura 2022

No es ninguna sorpresa ver al América en el fondo de la tabla del Clausura 2022. El equipo, dirigido por Fernando Ortiz como interino, no ha sido capaz de encontrar una forma de juego y se ha reflejado en la cosecha de puntos que tiene.

Seis puntos de 27 disputados antes de este encuentro y ahora serán siete de 30, en un encuentro en el que además se quedó con diez por una imprudencia de Jonathan dos Santos, cuando ya tenía una tarjeta amarilla.

Jonathan dos Santos no ha llegado a la Liga MX

La adaptación de Jonathan dos Santos a la Liga MX, le ha costado mucho. El mediocampista mexicano apenas había tenido un partido como titular en el torneo, por lo que sorprendió verlo en la alineación inicial ante Chivas, pero al final lo terminó desperdiciando.

A loa 25 minutos, fue amonestado por una falta y a los 52, recibió la segunda por juego peligroso. Ahora se perderá el siguiente partido por suspensión. ¿Llegará Jonathan dos Santos a la Liga MX en este Clausura 2022?

Chivas no tiene futuro sin Alexis Vega

Si nos preguntábamos por qué la prisa de Chivas por renovar a Alexis Vega, el delantero lo dejó claro al ser quien movió la ofensiva del Rebaño en todo momento, incluso cuando José Juan Macías entró al campo.

El '10' fue el hombre con más movilidad en el ataque rojiblanco. Metió un centro que terminó en un cabezazo directo al travesaño, además de un derechazo que dejó inmóvil a Memo Ochoa, pero que se estrelló en el poste.

La suerte no acompaña a Leaño

Nos hemos cansado de analizar un proceso de Marcelo Michel Leaño con Chivas y hoy, podemos decir que la suerte no está de su lado. Fue mejor ante Puebla pero terminar perdiendo. Fue mejor ante Santos, pero apenas pudo ganar por un gol.

Ahora fue mejor que América, pero se quedó con las ganas de llevarse el triunfo ante el rival más importante.

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