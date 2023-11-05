Resumen Chivas 1-0 Cruz Azul | Jornada 16 Apertura 2023

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¡QUÉ BOMBAZO! 🚀⚽ Idrissi armó la pierna, sacó un tremendo riflazo y firmó un auténtico golazo ante Atlante. ¡Imposible para el arquero!
¡QUÉ GOLAAAAZO! 🤯⚽ Kenedy sacó una auténtica joya para aumentar la ventaja de Pachuca y poner contra las cuerdas al Atlante. 🔥
¡MANO SALVADORA! 🧤🔥 Óscar Jiménez reaccionó de manera espectacular y evitó que Pachuca aumentara la ventaja ante Atlante.
¡APARECIÓ EL GOLEADOR! 💥⚽ Salomón Rondón no perdonó y mandó el balón a las redes para adelantar a Pachuca ante Atlante.
¡POR CENTÍMETROS! 😱⚽ Pachuca estuvo a nada de abrir el marcador, pero el poste apareció para salvar al Atlante.
El Estadio Banorte se viste de gala para el partido entre Atlante vs Pachuca, en uno de los duelos del Viernes Botanero de la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX
¡PARTIDAZO EN EL VOLCÁN! 🔥⚽ Revive los goles, las grandes atajadas y las mejores jugadas del Tigres vs Necaxa de la Jornada 7 del Apertura 2026.
¡EXPLOTA EL VOLCÁN! 🐯🔥 Rodrigo Aguirre aparece para mandar el balón a las redes y poner el 1-1 de Tigres ante Necaxa. ¡Los felinos ya empataron el partido! ⚽
¡QUÉ ATAJADA! 🤯🧤 Jiménez apareció cuando Necaxa más lo necesitaba y sacó una pelota que parecía destinada al gol. ¡Salvó a los Rayos ante Tigres! ⚡🔥
¡APARECIÓ EL PATÓN! 😱🧤 Nahuel Guzmán adivinó el disparo y detuvo el penal de Necaxa para evitar que los Rayos aumentaran su ventaja ante Tigres. 🔥🐯