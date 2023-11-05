Resumen Chivas 1-0 Cruz Azul Jornada 16 Apertura 2023.jpg
Resumen Chivas 1-0 Cruz Azul | Jornada 16 Apertura 2023 VER GRATIS AQUÍ

También te puedes autenticar con

Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad

Resumen Chivas 1-0 Cruz Azul | Jornada 16 Apertura 2023

Las Chivas se sobrepusieron al Cruz Azul por la mínima con un gol de último minuto que los mete a la Liguilla y deja a los cementeros al borde la eliminación

Por: Azteca Deportes

Tags relacionados
Chivas Cruz Azul