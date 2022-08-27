Resumen: Chivas 3-1 Pumas | Jornada 11 | Liga BBVA MX

Las Chivas de Guadalajara ganaron por marcador de 3-1 de manera contundente a los Pumas de la UNAM en partido corresponde a la jornada 11 del Apertura 2022 de la Liga BBVA MX, este resultado pone en serios problemas al entrenadorAndrés Lillini.

Goles de Chivas vs Pumas

El partido comenzó con un gol “tempranero”, pues al minuto tres, Diogo puso el 1-0 a favor de los universitarios; la felicidad no duró mucho, pues de inmediato cayó el empate de las Chivas por medio de Jesús Orozco.

Antes del descanso, el “Rebaño Sagrado” se fue con amplia ventaja, pues Alexis Vega anotó al 38, dos minutos más tarde, Isaac Brizuela logró el 3-1, marcador que se mantuvo hasta el final del encuentro.

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Próximos partido de Chivas y Pumas

El conjunto dirigido por Ricardo Cadena visitará a los “Diablos Rojos“ de Toluca el domingo 4 de septiembre, mientras que el 3 del mismo mes, Atlas se medirá a los rojinegros del Atlas en el Estadio Jalisco.

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