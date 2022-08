Andrés Lillini siente el respaldo de los jugadores de Pumas

A pesar del empate ante Tigres en Ciudad Universitaria, Andrés Lillini valoró en conferencia de prensa el espíritu y garra que tuvo su equipo.

“El equipo tiene espíritu, el juego sagrado que tiene este grupo se puso manifiesto hoy. El equipo tiene que trabajar para que no nos pase esto, nos pasó antes y es un gran esfuerzo. Más abajo no podíamos estar o lo sacábamos adelante con este espíritu y esta raza o no se salía más y gracias a lo de hoy volvimos a demostrar, pero nos vamos con las manos vacías en una situación muy incomoda”, dijo Lillini.

¿Podemos descartar a Cruz Azul, Pumas y Chivas?| El Dictado

Te puede interesar: Pumas sigue sin ganar, dejan escapar el triunfo ante Tigres

Por otro lado, el director técnico argentino aseguró que deben mejorar en cuanto al tema de la puntería.

“Dimos un gran paso, pero tenemos que ser más contundentes. Tuvimos tres de gol que se nos escapan y a lo mejor con eso el partido se cerraba. Tenemos que mantener este camino de solidaridad”, comentó el estratega universitario.

Además, se animó a destacar el aspecto defensivo ante Tigres y lamentó el gol de Gignac que evita el triunfo local.

“El equipo defendió bien, pero sabíamos que había que marcar a un jugador (André-Pierre Gignac) en los 98 minutos, y cuando a él no lo marcas te hace el gol”, declaró el estratega universitario.

Andrés Lillini critica el arbitraje

Finalmente, Andrés Lillini afirmó que se va molesto con la actuación del arbitraje ante el equipo de Miguel ‘El Pojo’ Herrera.

Te puede interesar: Lillini recibe duras críticas por trabajar solamente con extranjeros

“Contra esas cosas, Pumas no va a poder. Me dijeron que amonestaron a Leonel en su primer falta por la acumulación del equipo. Es la primera vez que escucho eso. Hay un empujón sobre Jero. No podemos contra eso. Debemos dejarlo de lado”, sentenció Andrés Lillini.