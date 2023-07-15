E-Prix de Roma R13, Resumen Completo | Formula E

El Roma e-Prix, decimotercera carrera del Mundial de Formula E y disputada este sábado, estuvo marcada por un espectacular accidente en el que se vieron involucrados varios monoplazas y en el que, pese a la violencia de algunos impactos, ninguno de los pilotos resultó herido de gravedad.

Sucedió en la novena vuelta al Circuito Cittadino dell’EUR, cuando varios coches se vieron envueltos en un accidente múltiple en la parte más rápida del trazado.

El británico Sam Bird perdió el control de su Jaguar en la sinuosa sección entre las curvas 6 y 7 y quedó atravesado en la pista, lo que hizo que el Envision Racing del suizo Sébastien Buemi chocara con fuerza contra la parte trasera del Jaguar de Bird.

