Resumen del partido: Mazatlán 2-2 Tigres | Jornada 6 | Apertura 2025 | Liga MX
Partidazo en El Encanto! Mazatlán y Tigres empataron 2-2 en un duelo lleno de drama, goles, expulsiones y VAR. Desde la roja al minuto 3 hasta los goles anulados en tiempo de compensación, este resumen lo tiene TODO
Partidazo en El Encanto! Mazatlán y Tigres empataron 2-2 en un duelo lleno de drama, goles, expulsiones y VAR. Desde la roja al minuto 3 hasta los goles anulados en tiempo de compensación, este resumen lo tiene TODO