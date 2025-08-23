deportes
Resumen del partido: Mazatlán 2-2 Tigres | Jornada 6 | Apertura 2025 | Liga MX

Partidazo en El Encanto! Mazatlán y Tigres empataron 2-2 en un duelo lleno de drama, goles, expulsiones y VAR. Desde la roja al minuto 3 hasta los goles anulados en tiempo de compensación, este resumen lo tiene TODO

