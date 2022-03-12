El colombiano Julián Quiñones convirtió un gol y puso una asistencia para liderar este Viernes Botanero el triunfo del campeón Atlas, 1-2 sobre el Juárez FC, en la continuación de la décima jornada del Clausura 2022 de la Liga BBVA MX del fútbol mexicano.

Atlas en el tercer puesto de la tabla

Quiñones y el argentino Julio Furch reflejaron en el marcador el dominio del Atlas que saltó al tercer lugar con cinco triunfos, tres empates, dos derrotas y 18 puntos, tres menos que el líder Puebla y 10 más que los Bravos de Ciuda Juárez, decimotercero.

La primera jugada ofensiva del duelo fue en el minuto 24 y le sirvió al Atlas para tomar ventaja, cuando Quiñones remató desde atrás y anotó con la colaboración del guardameta Hugo González.

Atlas fue por más y en el minuto 59 amplió la ventaja con un toque de zurda de Furch, en un pase de Quiñones.

Juárez adelantó líneas y en el 65 sacó provecho de las facilidades de la defensa para descontar con un gol de Fernando Arce.