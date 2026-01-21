RESUMEN: Los equipos que han debutado a 6 mexicanos en lo que va del Clausura 2026
En tan solo 3 fechas han debutado media docena de jugadores, considerados los nuevos prospectos de varios equipos de la Liga BBVA MX
El Clausura 2026 lleva 3 jornadas en su andar y será hasta el último fin de semana que el torneo de la Liga BBVA MX se reanude, luego de un parón por los partidos amistosos que enfrentará México en Centro y Sudamérica . Lo más destacable es que en el inicio de esta temporada, algunos equipos han debutado a 6 mexicanos, considerados los nuevos prospectos.
Hasta el momento, solo 6 clubes han debutado jugadores, entre los que resaltan un par de jóvenes de 18 años, mientras que el de mayor edad tiene 21 años. No obstante, estos futbolistas tienen un fin en común, trascender y en algún momento representar a la Selección Mexicana, como ahora lo hace Gilberto Mora con 17 años, quien es baja de la más reciente convocatoria.
1. Cristóbal Hernández
El jugador de 18 años fue el primer debut de este Clausura 2026. El delantero es oriundo de Hermosillo, Sonora, y juega para el Pachuca. Vio sus primeros minutos en la jornada 1, cuando los Tuzos perdieron contra Chivas en el Estadio Akron.
2. Jaime Estrada
El delantero de 18 años debutó con Mazatlán en la jornada 2 del Clausura 2026 en el duelo que perdió su equipo en su visita a Puebla.
3. Kevin Picón
El lateral derecho tiene 21 años e inició su carrera con los Guerreros en la categoría Sub-15, hasta debutar en Primera División. Debutó en la jornada 2 en el encuentro que perdió su equipo ante el bicampeón Toluca.
4. Francisco Méndez
El canterano de Chivas se fue al Necaxa para foguearse al no tener cabida en el equipo de Gabriel Milito, pese a sus grandes campañas con el Tapatío. El futbolista de 20 años debutó con los Rayos hasta la jornada 3, cuando ingresó de cambio en el segundo tiempo del partido contra Atlas.
Los equipos considerados grandes que han debutado jugadores
5. Rogelio González
El canterano de Cruz Azul tiene 20 años y debutó en la jornada 3 en el duelo contra Puebla. El jugador con el dorsal 203 disputó 6 minutos más el tiempo agregado.
6. Francisco Pumpido
El lateral izquierdo debutó con el Toluca en este Clausura 2026. El jugador de 20 años nació en Nuevo León, pero es hijo del campeón del mundo Nery Pumpido, por lo que cuenta con la nacionalidad mexicana y argentina.