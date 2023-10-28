Resumen Mazatlan 3-0 Queretaro Jornada 14 Apertura 2023.jpg
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Resumen Mazatlán 3-0 Querétaro | Jornada 14, Apertura 2023

El Mazatlán hizo pesar su casa en la Jornada 14 del Apertura 2023 y se sobrepuso al Querétaro gracias a tres goles en el segundo tiempo de un partido vibrante

Por: Azteca Deportes

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Mazatlán FC Querétaro