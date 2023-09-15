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Resumen Mazatlán 2-2 Cruz Azul | Jornada 8, Apertura 2023

En un gran partido en el Estadio Kraken, Mazatlán y Cruz Azul empataron 2-2 en la jornada ocho del Apertura 2023 de la Liga BBVA MX con doblete de Cambindo

Por: Azteca Deportes

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