El uruguayo Rodrigo Aguirre y el argentino Milton Giménez convirtieron este viernes un par de goles cada uno para darle al Necaxa un triunfo de 4-2 sobre el Atlético San Luis, en el Clausura 2022 de la Liga BBVA MX.

En la continuación de la decimocuarta jornada del campeonato, Aguirre y Giménez pusieron en la pizarra la superioridad del Necaxa del entrenador Jaime Lozano y el argentino Germán Berterame hizo las anotaciones de los visitantes.

En su estadio en Aguascalientes, los Rayos dominó en los primeros minutos y en el 20 tomó ventaja con un golpe de cabeza de Giménez, en un error del guardameta argentino Marcelo Barovero.

San Luis buscó la igualada; la consiguió en el 34 con un tanto de Berterame; aceptó un balón en el área, remató, rescató un rebote del portero y de zurda puso el 1-1.

Necaxa mantuvo la paciencia, paseó la pelota por las bandas y decidió la victoria en la parte final de la mitad inicial; en el minuto 42 Aguirre anotó con un disparo cruzado a la salida de Barovero y en el 45, Giménez convirtió a pase de Jesús Alonso Escoboza.

En la segunda mitad, el San Luis envió a la cancha al argentino Rubens Sambueza, en busca de revitalizar el medio campo, pero fue el cuadro de casa el que amplió la ventaja, con el segundo gol de Aguirre, de zurda al ángulo, en el minuto 52.

Expulsión de Heriberto Jurado cambio el rumbo de la segunda parte

El duelo cambió con la expulsión de Heriberto Jurado, quien dejó al Necaxa con 10 hombres en la cancha en el 77. Cinco minutos después, Berterame anotó el segundo gol del San Luis, a pase de Sambueza.

Necaxa subió del decimoquinto al noveno lugar con cinco triunfos, dos empates, siete derrotas y 17 unidades, las mismas del San Luis, décimo.