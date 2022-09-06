Resumen: Rayados 3-2 Cruz Azul| Jornada 13 | Liga BBVA MX

Los Rayados de Monterrey dio cuenta de Cruz Azul por marcador de 3-2 en el majestuoso Gigante de Acero, este duelo es correspondiente a la Jornada 13 del torneo Apertura 2022 de la Liga BBVA MX.

Los goles del cuadro de la Sultana del Norte llegaron gracias a Jesús Gallardo, Luis Romo y German Berterame; mientras que por parte deCruz Azul los tantos fueron obra de Carlos Rotondi y Uriel Antuna.

Con este resultado, los comandados por Víctor Manuel Vucetich sumaron 28 unidades y son segundos de la general, mientras que el cuadro cementero tiene 12 unidades y está la decimaquinta plaza de la clasificación general del torneo.

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Próximos partidos de Rayados y Cruz Azul

Los Rayados se medirán de visita ante FC Juárez en el Viernes Botanero de FUT Azteca en punto de las 9 pm, por su parte Cruz Azul recibirá a Mazatlán FC en la cancha del Estadio Azteca.

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