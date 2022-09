Lo que aprendimos del triunfo de Rayados sobre Cruz Azul

Ya ni hablar de Liguilla. El Repechaje luce cada vez más lejano para un Cruz Azul que sólo mostró destellos en Monterrey, que por su parte, está prácticamente sellando su pase a la Liguilla. Esto es lo que aprendimos del triunfo de de Rayados sobre el club cementero.

Rayados dejó crecer a Cruz Azul

El cuadro de Víctor Vucetich tenía todo bajo control. Presumía la posesión de la pelota y Cruz Azul no tenía creatividad al ataque. Parecía más cercano el tercero de Monterrey que el primero de la Máquina.

Un centro sin mucho veneno fue suficiente para que Carlos Rotondi rematara de cabeza y metiera a los azules de nuevo en el partido, anotando el 2-1. En el inicio del segundo tiempo Antuna empató el marcador. Los capitalinos se metieron al partido sin merecerlo, pero terminaron perdiendo.

Cruz Azul tampoco sabe manejar sus buenos momentos

Le pasó ante Juárez el fin de semana y ahora de nuevo ante Rayados. Cuando La Máquina atraviesa un buen momento y domina el trámite del partido, entonces afloja, dejando crecer al rival.

El conjunto del Raúl Gutiérrez había logrado igualar un 2-0 en contra y en ese momento debía volcarse al frente para conseguir un triunfo que lo acercara a la zona de Repechaje. Sin embargo, manejó con pasividad excesiva su superioridad y con muy poco Rayados volvió a irse al frente con el 3-2.

Que conste que ustedes pidieron el regreso de Jesús Corona

A ‘Chuy’ Corona le han anotado siete goles en sus tres partidos como titular esta temporada. Ha cometido errores graves en las salidas, y ante Rayados pudo haber hecho mucho más en los dos primeros tantos del equipo regiomontano.

Es verdad, Sebastián Jurado también cometió algunos errores, pero salvó a Cruz Azul de muchos goles que parecían cantados y demostró mucha competitividad ante delanteros de primer nivel. Claramente el gran problema de Cruz Azul no estaba bajo los tres palos.

A Cruz Azul se le está acabando el torneo

Cruz Azul necesita ganar tres de los cuatro partidos que le quedan para, posiblemente, meterse a la zona de Repechaje.

Lo más grave es que el equipo no tiene futbol. Sus destellos son individuales y no encuentra muchas formas de generar peligro de conjunto. Si no es por centros al área o disparos lejanos, los campeones de hace año y medio, están más lejos que nunca del futbol que hasta hace pocos meses hizo feliz a su afición.