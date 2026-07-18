Revelan qué probabilidades hay que el MVP del Mundial 2026 gane el Balón de Oro

El Balón de Oro es conocido como el premio individual más importante que se le puede otorgar a un futbolista profesional por parte de la revista France Football. En ese sentido muchos aficionados se preguntan qué tanta influencia tendrá el cierre de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ para otorgar el prestigioso premio individual.

La FIFA cuenta con su propia distinción dentro del certamen con el MVP del Mundial, la cual no ha contado con un peso importante para la elección en los premios al Balón de Oro. Ya que de los 12 jugadores que han sido el MVP del certamen, solo tres jugadores han logrado levantar el Balón de Oro. Es decir, que el ser seleccionado como el mejor jugador de la Copa Mundial de la FIFA™ tiene una efectividad de apenas el 36 por ciento para obtener el Balón de Oro.

Solo 3 jugadores han ganado el MVP de la Copa Mundial de la FIFA™ y el Balón de Oro|Crédito: @FIFAWorldCup / X

Los jugadores que ganaron el MVP de la Copa Mundial de la FIFA™ y el Balón de Oro

El primer jugador en conseguir el MVP del Mundial y un Balón de Oro en el mismo año fue Paolo Rossi. El cual contó con una destacada actuación en la Copa Mundial de la FIFA España 1982™ como goleador del torneo.

MADRID, SPAIN - DECEMBER 15: Luka Modric of Real Madrid presents his Balon d’Or Trophy to the crown prior to the La Liga match between Real Madrid CF and Rayo Vallecano de Madrid at Estadio Santiago Bernabeu on December 15, 2018 in Madrid, Spain. (Photo by Denis Doyle/Getty Images)|Denis Doyle/Getty Images

Luka Modric terminó por ser el segundo futbolista en obtener ambas distinciones luego de brillar en la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 tras encaminar a Croacia a una histórica final. Mientras que Lionel Messi fue el último en lograr dicha hazaña en la última justa mundialista.

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Lionel Messi buscará realizar una hazaña histórica en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El 10 de la Selección de Argentina tiene en juego el bicampeonato mundial, la Bota de Oro y el premio al MVP del torneo. Por lo en caso de obtener dichas distinciones podría ser un fuerte candidato para ganar la siguiente edición al Balón de Oro y ser el único futbolista en obtener el MVP del Mundial y el Balón de Oro por segunda ocasión consecutiva.

Lionel Messi podría ser el único jugador en ganar dos veces el MVP de la Copa Mundial de la FIFA™ y el Balón de Oro|EFE

Actualmente se encuentra con 8 goles dentro de la tabla de goleo. Superando a Kylian Mbappé a pesar de que suma la misma cantidad de goles debido a que el primer criterio de desempate para la Bota de Oro es el número de asistencias. Ya que Lionel Messi suma 4 asistencias, mientras que el francés solo cuenta con 3.