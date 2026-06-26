Roberto Alvarado: del skate a ser pieza fundamental de México en el Mundial 2026

Aunque previo a la Copa del Mundo (e incluso en el primer partido del Mundial 2026) la gente llenaba de señalamientos a Roberto Alvarado, hoy está siendo completamente abrazado por la afición. Se coincide en que es uno de los mejores hombres del conjunto dirigido por Javier Aguirre. Ante eso, muchos recuerdan que el Piojo iba a dejar el futbol para dedicarse al skate. Esta es la particular historia.

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¿Roberto Alvarado iba a dejar el futbol por el skate?

Esta historia no es nueva como tal, pero en cierta medida es reciente. Hace un par de años el nacido en Salamanca presumió unos videos de él practicando skate, por lo que causó revuelo que un futbolista estuviera en dichas actividades. Sin embargo, se aclaró que eso fue en el pasado, pero dicha pasión incluso le hizo pensar en abandonar su sueño como futbolista.

Roberto Alvarado era un practicante de esta actividad en su niñez-adolescencia. En entrevistas, su papá dijo que patinar era algo que el jugador de Chivas disfrutaba en demasía. Incluso, entre los 12 y los 13 años pensó en comenzar una carrera profesional, pues se la pasaba todo el día en la calle practicando. Aunque en esos momentos no había parques especializados, él buscaba la manera de hacer trucos en cualquier sitio o ir a otros lados donde sí había estos espacios.

Por eso, cuando en 2024, el Piojo compartió videos que tenía guardados en el baúl de los recuerdos… la gente realmente se sorprendió al no conocer esta faceta. Y hoy, pensar que iba a dejar el futbol por esta actividad, deja muchas reflexiones alrededor de la figura de un hombre que está siendo elogiado por su desempeño en cancha durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Roberto Alvarado tiene opciones de ir a Europa?

La vitrina del Mundial es algo que abre enormes posibilidades a los futbolistas. Sin embargo, de todos los jugadores de Chivas, con Roberto Alvarado no hay información de interés de clubes foráneos. Aunque se debe recordar que hace poco llegó una oferta concreta de Flamengo, la cual fue rechazada por el jugador, quien prefirió quedarse en Chivas y trabajar en México en un espacio donde se siente completamente arraigado.