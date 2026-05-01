Revelan video de Haaland pidiendo el jersey de estrella de la Selección Mexicana

Erling Haaland es el delantero más codiciado de la Premier League gracias a su olfato goleador y su camiseta es pretendida por todos los jugadores a los que se enfrenta con el Manchester City; sin embargo, el noruego también suele tener a sus favoritos al momento de intercambiar su jersey después de los partidos.

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Haaland le pide a Raúl Jiménez su jersey tras un partido

En las últimas horas ha comenzado a circular un video en las redes sociales de Erling Haaland en donde le pide a Raúl Jiménez su jersey después de un partido.

El video corresponde a la etapa de Raúl Jiménez con el Wolverhampton y se ve a Haaland intercambiando su jersey del Manchester City con el delantero mexicano tras un partido de la Premier League.

Después de obtener la camiseta, Haaland continúa su camino a los vestidores con una sonrisa y con la playera del mexicano en las manos.

Haaland y Raúl Jiménez se han enfrentado en seis ocasiones, todas ellas en partidos correspondientes a la Premier League, pero solo una vez con el mexicano jugando para el Wolverhampton durante la Jornada 21 de la Temporada 2022-23 en un duelo que los Citizens ganaron 3-0.

En los seis enfrentamientos que han tenido por la Liga de Inglaterra, Jiménez nunca ha podido derrotar a Haaland y el noruego se ha ido a casa con tres puntos en la bolsa.

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