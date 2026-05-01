Revelan video de Haaland pidiendo el jersey de estrella de la Selección Mexicana
Erling Haaland intercambió camiseta con un seleccionado mexicano después de un partido
Erling Haaland es el delantero más codiciado de la Premier League gracias a su olfato goleador y su camiseta es pretendida por todos los jugadores a los que se enfrenta con el Manchester City; sin embargo, el noruego también suele tener a sus favoritos al momento de intercambiar su jersey después de los partidos.
Te puede interesar: Entrenador confirma que dejará a su equipo al terminar la Liguilla del Clausura 2026
Haaland le pide a Raúl Jiménez su jersey tras un partido
En las últimas horas ha comenzado a circular un video en las redes sociales de Erling Haaland en donde le pide a Raúl Jiménez su jersey después de un partido.
El video corresponde a la etapa de Raúl Jiménez con el Wolverhampton y se ve a Haaland intercambiando su jersey del Manchester City con el delantero mexicano tras un partido de la Premier League.
Después de obtener la camiseta, Haaland continúa su camino a los vestidores con una sonrisa y con la playera del mexicano en las manos.
Haaland y Raúl Jiménez se han enfrentado en seis ocasiones, todas ellas en partidos correspondientes a la Premier League, pero solo una vez con el mexicano jugando para el Wolverhampton durante la Jornada 21 de la Temporada 2022-23 en un duelo que los Citizens ganaron 3-0.
En los seis enfrentamientos que han tenido por la Liga de Inglaterra, Jiménez nunca ha podido derrotar a Haaland y el noruego se ha ido a casa con tres puntos en la bolsa.
Te puede interesar: Allan Saint-Maximin volvió a cargar contra México y sorprendió con lo que dijo: “Jugadores sangrando...”