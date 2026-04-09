Rey del hat-trick: estos son todos los tripletes que ha hecho Paulinho en Toluca

Mientras que Toluca vendió a un jugador en 16 millones de dólares y hoy pagarían hasta 5 veces más, el equipo dirigido por Antonio Mohamed está brillando en la Liga BBVA MX y también en la Concachampions 2026. Pues la plantilla comandada por el “Turco” tiene, entre otras cosas, a Paulinho, un delantero que es el “rey del hat-trick” y le marcó 3 goles a LA Galaxy.

Así como Paulinho tiene un récord igual que Cristiano Ronaldo, el delantero portugués de 33 años también ha logrado algo que para muchos sería imposible: marcar un total de 4 hat-tricks en Deportivo Toluca FC. Pues João Paulo Dias Fernandes ha marcado 3 goles en un mismo partido en cuatro ocasiones, una estadística muy positiva para cualquier delantero.

Paulinho revive la lista goleadores de Liga BBVA MX que se enfrentaron a la Selección Mexicana|MexSport

En esta ocasión fueron tres goles frente a Los Angeles Galaxy en el partido válido por la ida de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup disputado en La Bombonera (Estadio Nemesio Diez) y que finalizó 4-2. Una curiosidad es que el último de esos tantos fue por un rebote cuando intentó interceptar un despeje. El balón rebotó en él e ingresó en la portería.

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Los 4 hat-tricks que marcó Paulinho con Deportivo Toluca FC

Según el sitio Goles y Estadísticas, Paulinho marcó cuatro tripletes desde que llegó a Toluca en julio de 2024 por una cifra cercana a los 9 millones de dólares. Y fueron los siguientes:

Liga MX Clausura 2025: 3 goles contra los Bravos de Juárez

Liga MX Clausura 2025: 3 goles contra Atlas de Guadalajara

Liga MX Apertura 2025: 3 goles contra Rayados de Monterrey

CONCACAF Champions Cup 2026: 3 goles contra LA Galaxy

|Toluca FC

Los números de Paulinho en Toluca desde su llegada

De acuerdo a los datos de Transfermarkt, sitio especializado en finanzas y estadísticas de los jugadores, los números de Paulinho en Toluca son los siguientes:

83 partidos jugados

77 encuentros como titular

58 goles convertidos

12 asistencias aportadas

3 títulos ganados ( Liga MX Clausura 2025, Apertura 2025 y Campeón de Campeones 2025).