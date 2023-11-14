El único técnico mexicano que puede ser campeón de la Liga MX

Tras disputar las 17 Jornadas de la fase regular del Torneo Apertura 2023, la fase final de la Liga BBVA MX está cerca de empezar, para conocer a un nuevo campeón del futbol mexicano. A falta de llevarse a cabo la reclasificación ahora por el método de Play-in, ya hay 6 equipos instalados a la Liguilla.

Luego de disputarse el repechaje sujeto a cambiar de fecha, los días 22 y 23 noviembre, conoceremos al séptimo clasificado. Por otro lado, el duelo por el último boleto para los cuartos de final se disputaría el 25 o 26 de este mes.

Tal vez te puede interesar: Cambiarían las fechas del Play In del Apetura 2023 de la Liga BBVA MX

Dentro de los 10 probables clubes, que se pueden ganar el título de liga como monarca del balompié azteca, solo hay un técnico mexicano que dirige a una institución con posibilidades de obtener la copa.

El único estratega nacido en nuestro país es Ricardo Carbajal, el entrenador del Puebla. Ricardo fue clave para que el conjunto camotero consiguiera colocarse con la sexta plaza, con 25 puntos, con los que consiguió adueñarse con uno de los lugares de privilegio, que otorgan un lugar directo a la fiesta grande.

Por otro lado, el país que más cuenta con técnicos clasificados a Liguilla es Argentina, con Fernando Ortiz con Rayados y Antonio Mohamed con Pumas. Asimismo; Brasil con André Jardine (América), Uruguay con Robert Dante Siboldi (Tigres UANL) y Serbia con Veljko Paunovic (Chivas), son los demás territorios que aportan con un elemento.

Cabe recalcar que la cuenta de los países sudamericanos podría aumentar en caso de que Nicolás Larcamón (León), Pablo Repetto (Santos Laguna) o Gustavo Leal (Atlético San Luis). Mientras que por México, no habrá otro con oportunidades de levantar el trofeo.

Tal vez te puede interesar: Inteligencia Artificial predice al campeón del Apertura 2023 de la Liga BBVA MX