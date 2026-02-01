La lujosa camioneta que Richard Ledezma presume en Guadalajara gracias a su millonario sueldo en Chivas
El lateral derecho de Chivas conduce una camioneta que supera los dos millones de pesos y que es considerada una de las más potentes del mercado
Richard Ledezma es uno de los futbolistas más destacados dentro de las Chivas de Gabriel Milito. El joven defensor de 25 años llegó desde el PSV de Países Bajos a mediados del año 2025 y se convirtió en titular indiscutible en el equipo rojiblanco. Hoy forma parte de las arranque estelar del Guadalajara y, en redes sociales, llamó la atención la increíble camioneta que conduce por las calles de México.
En un video publicado en redes sociales, se puede observar a ‘Richy’ Ledezma retirándose de una práctica de Chivas a bordo de una camioneta de alta gama. Lejos de escoger un coche deportivo, el defensor del Guadalajara optó por adquirir una Ford Lobo Raptor en su versión ‘R’ de color negra, la cual es la opción más potente disponible en el catálogo mexicano.
Qué precio tiene la camioneta de Richy Ledezma en México
De acuerdo a la información que brinda el mercado automotor, la Ford Lobo Raptor R tiene un precio de lista que comienza desde los $2.951.100 pesos mexicanos, cifra que equivale a unos $170.000 dólares. Cabe destacar que este precio de lista no incluye extras, accesorios, impuestos de agencia ni seguros, que pueden elevar el precio final cuando se entrega el vehículo.
Las características más sobresalientes de la Ford Lobo Raptor R
Se trata de la versión más extrema y potente de la familia Raptor disponible en México, diseñada para combinar un rendimiento todoterreno extraordinario con prestaciones de alta potencia en carretera y arena. Su corazón mecánico es un motor V8 supercargado de 5.2 litros que entrega aproximadamente 720 caballos de fuerza y 640 lb-pie de torque, cifras que la sitúan como una de las pick-ups más potentes en su segmento.
En cuanto al diseño, la Lobo Raptor R combina presencia agresiva con detalles exclusivos. Exteriormente se distingue por sus parachoques delanteros y traseros de estilo robusto, la insignia “R” en color contrastante y rines de 17 pulgadas con llantas sobredimensionadas, mientras que su interior presenta asientos firmados por Recaro en piel y Alcantara con costuras en color naranja, detalles en fibra de carbono y una consola equipada para instalar accesorios adicionales.
En tecnología y asistencias, esta versión incluye sistemas avanzados que potencian la experiencia de manejo tanto en ciudad como fuera de la carretera: Ford Trail Control, Trail 1-Pedal Drive y Trail Turn Assist para facilitar maniobras especializadas en terrenos complicados, así como pantalla central de 12 pulgadas con SYNC 4 compatible con Apple CarPlay y Android Auto, cámara 360°, control crucero adaptativo y diversas ayudas de seguridad activas.
El salario de Richard Ledezma en Chivas
Ledezma disfruta de este tipo de lujos gracias a su gran salario con Chivas. Según el sitio Salary Sport, especializado en finanzas, el lateral derecho mexico-estadounidense cuenta con un sueldo anual de $11.400.000 pesos aproximadamente. Esto equivale a cerca de 700 mil dólares al año, una cifra envidiable para cualquier futbolista profesional.