Ricky, pequeño fan de Cruz Azul en cuidados paliativos logró su sueño de conocer al equipo y Gabriel ‘Toro’ Fernández CUMPLIÓ EMOTIVA PROMESA

En las últimas horas, en las redes sociales se ha vuelto viral un emotivo video en el que cuentan la historia de Ricky, un pequeño aficionado de Cruz Azul de 15 años de edad que se encuentra en cuidados paliativos y logró cumplir su sueño de conocer a todo el plantel el pasado 22 de septiembre del 2026.

"Los doctores me dijeron que no sabían cuanta vida me quedaba, y por eso dije que me voy a morir, que fuera mi último deseo venir aquí en el entrenamiento de Cruz Azul".

Toro Fernández le dedica su gol y su festejo a Ricky

Dentro de su sueño, logró conocer a Gabriel 'Toro' Fernández que es su jugador favorito y le pidió que si le podía dedicar su próximo gol, promesa que el delantero celeste logró cumplir en el partido de Cruz Azul vs Toluca, logró anotar y su festejo fue dedicado para Ricky.

"Entre abrazos, sonrisas y una conversación muy especial, conoció a su ídolo, el @toro_fernandez19 , quien lo recibió con enorme cariño, le obsequió su emblemática playera y le hizo una promesa: dedicarle un gol con un festejo especial. ❤️

Días después, en un partido muy importante, esa promesa se hizo realidad. ✨"

El sueño de Ricky fue compartido en las redes sociales de Ambulancia de los Deseos México `Tikún Olam’ y Cruz Azul, pues ambas partes fueron claves para lograrlo.

"A sus 15 años, Ricky tenía un deseo que no podía esperar. 💙⚽ Después de recibir la noticia de que entraría en cuidados paliativos, él mismo nos buscó para contarnos su sueño: conocer al equipo de su vida, el @cruzazul .

Gracias a muchas personas que decidieron sumarse, Ricky llegó a uno de sus entrenamientos. Desde que recibió la noticia no podía creerlo y, al encontrarse frente a sus jugadores favoritos, las lágrimas hablaron por él.

Esto es lo que sucede cuando muchas personas se unen para hacer el bien sin esperar nada a cambio. Esto es Tikún Olam: reparar el mundo, un deseo a la vez.

Hoy existen más niños esperando vivir un momento como el de Ricky. Tu donación puede ayudarnos a llegar a tiempo, organizar traslados y convertir su deseo en un recuerdo para toda la vida."

Aquel compromiso terminó 3-3, pero dejó una imagen que se volvió viral en redes sociales y una mágica historia.

