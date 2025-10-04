¡RIFLAZO BRUTAL! Mier salva a Cruz Azul y le deja temblando las manos | Tigres vs Cruz Azul
En el partidazo entre Tigres y Cruz Azul por la Jornada 12 del Apertura 2025, Fernando Gorriarán sacó un disparo demoledor que parecía terminar en gol, pero Kevin Mier se lució con una atajadas espectacular que dejó a todos con la boca abierta… ¡y sus manos temblando!
