Se terminó la Semana 5 de la NFL. En el Monday Night, los Chiefs, de Patrick Mahomes, recibieron a los Raiders en duelo de la División Oeste de la Conferencia Americana. Los locales sufrieron, pero su QB tuvo cuatro pases de anotación con su arma más poderosa, Travis Kelce para llevarse un triunfo dramático por 30-29.

Jalen Hurts, de los Eagles consiguió dos TD por tierra

Los Eagles de Philadephia son el único invicto de la Temporada 2022, en gran parte por las actuaciones que ha tenido su mariscal de campo, Jalen Hurts. El QB consiguió dos TD por tierra, ante Arizona (20-17) para llegar a siete encuentro con una o más anotaciones, y se pone a tres duelos de Cam Newton, quien tiene la márca en 10 juegos.

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Josh Allen y Gabriel Davis con una conexión de 98 yardas

Los Buffalo Bills no tuvieron piedad y le pasaron por encima a los Steelers por pizarra de 38-3. El primer TD del encuentro fue un pase de 98 yardas de Josh Allen a Gabriel Davis, esta anotación entró a los libros de historia como la anotación más larga en los primeros 90 segundos de un partido de NFL.

