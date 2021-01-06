Análisis de la Ronda de Comodines de la NFL: El Ritual Podcast

Llegó el momento más esperado de la NFL: los playoffs.

Algunos suertudos y otros consistentes, están listos para iniciar su camino rumbo al Super Bowl LV, que se llevará a cabo el próximo 7 de febrero en Tampa, Florida.

En este episodio del podcast de El Ritual analizamos todos y cada uno de los emocionantes enfrentamientos que tendremos a partir del próximo fin de semana. Muchos encuentros parejos, en donde se escribirá una historia independiente a la campaña regular.

El Ritual Podcast: Con el ‘Coach’ Jaquín Castillo, Pablo de Rubens, Lalo Ruiz, Pete Domínguez y Gabo Martínez. El mejor análisis semanal de la NFL.

Colts de Indianapolis vs Bills de Buffalo

Sin duda un duelo parejo, en donde la única esperanza de los Colts es su defensa, aunque parece insuficiente ante los Bills, que son el equipo que mejor ha jugado en los últimos partidos.

Los Angeles Rams vs Seattle Seahwaks

Si juega Jared Goff, hasta el momento en duda por una reciente cirugía en el pulgar, los Rams tienen algunas posibilidades. Sin él, luce muy complicado derrotar a los Halcones Marinos de Russell Wilson.

Tampa Bay Buccaneers vs Washington Football Team

La defensa de Washington y su línea ofensiva sin duda causarán problemas a Tom Brady, pero si la leyenda está bien protegida, los Bucaneros no deberían tener problemas para avanzar a la siguiente ronda.

Baltimore Ravens vs Tennessee Titans

El duelo más parejo. El duelo más impredecible y el que todos quieren ver. Los Baltimore Ravens, con un Lamar Jackson en gran nivel, se miden ante la potente ofensiva por tierra de los Titanes de Derrick Henry, como corredor estelar.

Chicago Bears vs Saints de Nueva Orleans

Está en duda Alvin Kamara, la estrella después del veterano Drew Brees. Sin el corredor no juega los Chicago Bears podrían tener algunas posibilidades, aunado a su buena defensiva, pero en el papel el claro favorito el segundo sembrado de la Conferencia Nacional.

Cleveland Browns vs Pittsburgh Steelers

Otro partido parejo, en el que los Pittsburgh Steelers llegan con muchas dudas, pues han perdido cuatro de sus últimos cinco partidos. Se enfrentan a un equipo ilusionado de los Cafés de Cleveland, que ha mostrado altibajos, pero que puede vencer a los Acereros.

Todo el análisis de la Ronda de Comodines en El Ritual Podcast.

