Claire, la bella esposa de George Kittle ¡Conócela en FOTOS!

Conoce en esta galería más detalles sobre Claire Kittle, esposa de George Kittle, ala cerrada de San Francisco 49ers en la NFL. Una de las bellezas de la NFL, ve sus mejores fotos de Instagram.

¡Ella es Claire Kittle, conócela!

Su nombre es Claire Colette Till.

Pero tomó el apellido de su esposo, Kittle.

Nació el 24 de mayo de 1994.

Es originaria de Dubuque, Iowa, Estados Unidos.

Claire es una personalidad de redes sociales y modelo.

Ha posado para varias revistas y anuncia marcas en Instagram.

Conoció en la Universidad a George Kittle y desde entonces son pareja.

George tuvo una exitosa carrera colegial.

Y en 2017 fue drafteado a San Francisco 49ers.

Juega como ala cerrada y es parte importante del equipo.

Pero Claire también tiene carrera en el deporte.

Durante la universidad jugó básquetbol colegial.

¿Ya la sigues en Instagram? Tiene más de 60 mil seguidores.

Encuéntrala como clairekittle

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