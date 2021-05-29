Rachel Bush esposa de Jordan Poyer, impacta en Instagram | FOTOS

Rachel Bush es una influencer de Instagram, amante de compartir fotos en bikini, trajes de baño y de diferentes viajes a la playa en todo el mundo. Es esposa de Jordan Poyer, safety de los Chicago Bills de la NFL. Estas son sus mejores fotos.

Rachel Bush, sus mejores fotos en Instagram.

Ella es Rachel Bush.

Nació el 1 de noviembre de 1997.

Tiene 23 años.

Es originaria de Florida, Estados Unidos.

Es modelo desde los 17 años y ha continuado su carrera.

Desde diciembre de 2016 es pareja de Jordan Poyer, jugador de la NFL.

Poyer jugó futbol americano colegial con Oregan State.

En 2013 fue elegido por Philadelphia Eagles en el Draft.

Desde 2017 es parte de los Chicago Bills.

Su posición es de safety.

Además jugó tres años con Cleveland Browns.

Rachel comparte fotos de su vida en Instagram.

Principalmente en bikini y trajes de baño.

En 2016, la modelo se volvió famosa porque recibió un mensaje especial.

Compartió que LeBron James le había mandado un mensaje a través de Instagram.

¿Ya la sigues? Tiene más de 1.5 millones de seguidores.

Encuéntrala como @rachelbush

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